Δουδωνής για Καρτερό: «Στην ΕΛΑΣ έχουν βλακόμετρο και θέλουν να μας βγάζουν όλους βλάκες»

Η έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, και τον Θανάση Καρτερό, με πυρά εκατέρωθεν, οξύνεται περαιτέρω, με τον πρώτο να υποστηρίζει ότι «στην ΕΛΑΣ έχουν βλακόμετρο και θέλουν να μας βγάζουν όλους βλάκες».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επανήλθε, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον του Θανάση Καρτερού, με αιχμές για παλαιότερα κείμενά του, που έχουν ως σημείο αναφοράς, τη χρονική περίοδο έπειτα από το πυρηνικό δυστύχημα του 1986, μέσω των οποίων, όπως υποστήριξε, «καλούσε τους πολίτες να καταναλώνουν άφοβα μαρούλια».

Επιπλέον, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στην ΕΛΑΣ δεν διαθέτουν μετρητή ραδιενέργειας, με αποτέλεσμα ο κ. Καρτερός να τρώει ακόμα μαρούλια από το Τσέρνομπιλ».

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Θανάση Καρτερού, που αναρωτιόταν αν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι «κακόπιστος, συκοφάντης και ψεύτης» ή αν παρασύρθηκε από την επιδίωξη προσωπικής προβολής μέσω μιας επίθεσης στον Αλέξη Τσίπρα.

«Διαθέτουν κάποιο βλακόμετρο εκεί στην ΕΛΑΣ»

Η απάντηση του Παναγιώτη Δουδωνή στον Θανάση Καρτερό, ήρθε άμεσα:

«Μετά τις ύβρεις κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης, επανήλθε ο κύριος Καρτερός για να με αποκαλέσει μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας, δηλαδή βλάκα. Προφανώς, για να μας βγάζουν όλους βλάκες, διαθέτουν κάποιο βλακόμετρο εκεί στην ΕΛΑΣ, αλλά δεν διαθέτουν μετρητή ραδιενέργειας, με αποτέλεσμα ο κ. Καρτερός να τρώει ακόμα μαρούλια από το Τσέρνομπιλ. Ούτε, βέβαια, διαθέτουν και μέτρο, το οποίο το έχουν χάσει λόγω της απελπισίας από τη ραγδαία πτώση τους», ανέφερε με έντονο ύφος.

«Είσαι κακόπιστος, συκοφάντης, ψεύτης, ή μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας;»

Από την πλευρά της, η νέα τοποθέτηση του Παναγιώτη Δουδωνή ήρθε ως απάντηση σε αιχμηρή ανάρτηση του Θανάση Καρτερού, με αφορμή βίντεο, στο οποίο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποστήριζε ότι ο τελευταίος είχε «εξαφανιστεί» από την Πολιτική Γραμματεία της ΕΛ.ΑΣ.

Ταυτόχρονα, ο Παναγιώτης Δουδωνής συνέδεσε την αναφορά αυτή με τις αντιδράσεις που, όπως ισχυρίστηκε, είχαν προκληθεί από κείμενο του Θανάση Καρτερού, το οποίο, σύμφωνα με τον βουλευτή, είχε γραφτεί καθ’ υπαγόρευση του Αλέξη Τσίπρα.

Αντιθέτως, ο κ. Καρτερός αμφισβητεί ευθέως τους ισχυρισμούς του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι το κομματικό όργανο, στο οποίο αναφέρεται δεν υπάρχει.

Η ανάρτηση Καρτερού

Στη συνέχεια, στην ανάρτησή του, ο Θανάσης Καρτερός διερωτάται αν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είναι «κακόπιστος, συκοφάντης και ψεύτης» ή αν παρασύρθηκε από την επιδίωξη προσωπικής προβολής μέσω μιας επίθεσης στον Αλέξη Τσίπρα.

Ακολούθως, δηλώνει ότι αποδέχεται την υποτιθέμενη «εξαφάνισή» του και καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να τον επαναφέρει στο ανύπαρκτο όργανο, ζητώντας μάλιστα και «προαγωγή».

Συγχρόνως, στρέφει τα πυρά του και προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας το ερώτημα, «εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει εγκρίνει το επίμαχο βίντεο».

«Όταν μιλάει ο Δουδωνής…»

Αναλυτικότερα, η ανάρτηση του κ. Καρτερού έχει ως εξής:

«Όταν μιλάει ο Δουδωνής…

Και ξαφνικά ακούω με κατάπληξη από ένα πολύ σίγουρο, πολύ αξιόπιστο και πολύ αυστηρό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ονόματι Δουδωνής, ότι η νόσος της εξαφάνισης που πλήττει την ΕΛ.Α.Σ επιδεινώνεται. Σε επί τούτου βίντεο μάλιστα, με σκηνοθεσία, φωτισμό και την κατάλληλη πόζα του πρωταγωνιστή. Ιατρική πόζα, ούτως ειπείν, αφού μιλάει για νόσο.

Και η κατάπληξη γίνεται αποπληξία, όταν ακούω παρακάτω το όνομά μου ως εξαφανισμένου από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Τέτοιο όργανο βέβαια δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν μειώνει την κεραμίδα, από κάπου με εξαφάνισαν αφού το υποστηρίζει με εικόνα και ήχο ο Δουδωνής. Δεν υπάρχει περίπτωση να σφάλλει ο άνθρωπος που έχει διαγνώσει την τυπολογία του συνεταιρισμού ΕΛ.Α.Σ-ΝΔ, και τώρα αποκαλύπτει την τυπολογία της εξαφάνισής μου. Πρώτα έγραψα καθ’ υπαγόρευση του Τσίπρα και ύστερα ο Τσίπρας με εξαφάνισε μπροστά στην κατακραυγή. Υπογραφή: Δουδωνής.

Τώρα ομολογώ ότι είμαι σε δίλημμα. Να τον διαψεύσω κατηγορηματικά θέτοντας δημόσια τον δάκτυλο επί τον τύπον της παπάντζας; Ή να αποδεχτώ την εξαφάνισή μου και να τελειώνουμε; Η δεύτερη επιλογή είναι η πιο ασφαλής και αρμόζουσα στα σύγχρονα πολιτικά ήθη. Η πρώτη ενέχει τον εξής κίνδυνο: Αν τον διαψεύσω, τότε το μπλέξιμο είναι σίγουρο, αφού θα πρέπει να εξηγήσω την τυπολογία της πράξης του. Αν είναι δηλαδή κακόπιστος, συκοφάντης και ψεύτης, που ξέρει την αλήθεια, αλλά δεν της δίνει το δικαίωμα να του χαλάσει ένα ωραίο βίντεο. Ή αν είναι μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας -δεν ξαναλέω κακές λέξεις, όπως βλέπετε- που είδε το τυρί της προσωπικής προβολής με μια ωραία επίθεση στον Τσίπρα, αλλά δεν είδε τη φάκα της αλήθειας.

Για να μην έχουμε πάλι καμιά εξαφάνιση -δύσκολα βέβαια μπορεί να επέλθει κάτι τέτοιο, αφού είμαι ήδη εξαφανισμένος, αλλά μ’ αυτόν τον Τσίπρα όλα να τα περιμένεις- απαντώ ότι ΝΑΙ. Ο ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ. Είμαι και δηλώνω εξαφανισμένος από τον Τσίπρα. Τον οποίο καλώ δημοσίως:

Πρώτον να ανακαλέσει αυθωρεί και παραχρήμα την εξαφάνισή μου και να με επαναφέρει αμέσως στο όργανο από το οποίο με εξαφάνισε, ακόμα κι αν δεν με εξαφάνισε.

Δεύτερον, όχι μόνο να με επαναφέρει, αλλά και να μου δώσει προαγωγή σε ανώτερο όργανο, ως πιστό ανόργανο όργανο των επιδιώξεών του.

Και τρίτον, όταν μιλάει ο Δουδωνής μη βγάλει τσιμουδιά κανείς. Αυτός ξέρει…

Μια ερώτηση: Αυτό το βίντεο του Δουδωνή, ο Ανδρουλάκης το έχει εγκρίνει;

Και ένα ηθικοπλαστικό υστερόγραφο: Για όσους είναι κατά Ανδρουλάκη μεριά, η τιμή τιμή δεν έχει. Για όσους αντίθετα είναι κατά Τσίπρα μεριά, η κακοποίηση της τιμής τους πιάνει καλή τιμή στον τίμιο κόσμο των τιμητών. Αγορά είναι αυτή, έχει την τυπολογία της.

Θανάσης Καρτερός».