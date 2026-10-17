Κως: Συνελήφθη 80χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης – Πώς τον παγίδευσαν οι αρχές

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Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός 80χρονου στην Κω, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., ο ηλικιωμένος, που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (16/10/2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, είχε πλησιάσει την προηγούμενη ημέρα μια 14χρονη σε δημόσιο χώρο, πήρε το τηλέφωνό της και στη συνέχεια προέβη σε απρεπείς προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου.

Στη συνέχεια, προφασιζόμενος ενδιαφέρον για συγγενικό της πρόσωπο και υποσχόμενος να της δώσει χρήματα, προσπάθησε να κλείσει ραντεβού μαζί της. Το ραντεβού ορίστηκε για την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ωστόσο, σύμφωνα με την «Ροδιακή» η ανήλικη αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, μαζί με συγγενικά της πρόσωπα, με αποτέλεσμα να οργανωθεί η σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί έστησαν καρτέρι στο προκαθορισμένο σημείο της συνάντησης και τον προσήγαγαν αμέσως μόλις εμφανίστηκε.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη χθες 16.10.2026 το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ένας 80χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, ο δράστης στις 15.10.2026 προσέγγισε ανήλικη σε δημόσιο χώρο και αφού απέκτησε τον αριθμό της τηλεφωνικής της σύνδεσης προσέβαλε προφορικά, με προτάσεις, την τιμή της στο πεδίο της γενετήσιας ζωής.

Ακολούθως με το πρόσχημα του ενδιαφέροντος για συγγενικό της πρόσωπο και χρησιμοποιώντας ως παραπλανητικό μέσο την παροχή χρηματικού ποσού σε εκείνη, επιδίωξε τη δια ζώσης συνάντηση με την ανήλικη.

Αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω που ενημερώθηκαν για την υπόθεση, έθεσαν άμεσα σε επιτήρηση το σημείο συνάντησης και όταν εμφανίστηκε ο δράστης τον προσήγαγαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.