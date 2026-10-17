Μουρίνιο για Βινίσιους: «Εάν ήμουν στη θέση του, θα είχα φύγει το καλοκαίρι»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποθέωσε τον χαρακτήρα του Βινίσιους Τζούνιορ, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος δεν θα είχε μείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την κριτική που δέχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, εάν ήταν στη θέση του Βραζιλιάνου άσου.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Σεβίλη (Κυριακή 18/10, 22:00), ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στις δημόσιες τοποθετήσεις, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος είχε επιλέξει να μη μιλήσει, θέλοντας να αποφύγει δηλώσεις που θα μπορούσαν να του επιφέρουν τιμωρία.

Ο Πορτογάλος προπονητής δέχθηκε ερωτήσεις για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, χωρίς, ωστόσο, να θελήσει να πάρει θέση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών του από τη δύσκολη αναμέτρηση με τη Ρόμα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ομάδα του θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα με τους Ανδαλουσιανούς.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πάντως, συγκέντρωσαν όσα είπε για τον Βινίσιους Τζούνιορ. Ο Μουρίνιο εξήγησε ότι η απόφασή του να αντικαταστήσει τον Βραζιλιάνο απέναντι στη Ρόμα ήταν καθαρά αγωνιστική, καθώς ο εξτρέμ είχε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι αντίπαλοι τον πίεζαν ασφυκτικά. Όσον αφορά στην ποινή αποκλεισμού τεσσάρων αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον ποδοσφαιριστή, παραδέχθηκε ότι περίμενε ακόμη αυστηρότερη τιμωρία.

Η πιο χαρακτηριστική τοποθέτησή του αφορούσε, ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. τη στάση που κράτησε ο 26χρονος άσος απέναντι στην κριτική και όσα ακούστηκαν για εκείνον το περασμένο καλοκαίρι. Ο προπονητής της Ρεάλ ξεκαθάρισε ότι, αν βρισκόταν στη θέση του, πιθανότατα θα είχε επιλέξει να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο για τον Βινίσιους:

«Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με τον οποίο μπορείς να συνεννοηθείς πολύ εύκολα. Τον συμπαθώ πάρα πολύ, είναι φανταστικός. Έχει τεράστια αξία, καθώς καταφέρνει να ζει και να επιβιώνει διατηρώντας το χαμόγελό του. Αν ήμουν στη θέση του, πιθανότατα δεν θα ήμουν εδώ.

Το περασμένο καλοκαίρι θα είχα επιδιώξει να μεταγραφώ σε έναν σύλλογο και να αγωνίζομαι σε ένα γήπεδο όπου θα ένιωθα ότι με σέβονται. Εκείνος, από αγάπη για την ομάδα και την πόλη, αλλά και επειδή πιστεύει ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, ανανέωσε το συμβόλαιό του και συνεχίζει να χαμογελά.

Ο κόσμος μπορεί να τον επηρεάσει αρνητικά, γιατί είναι άνθρωπος, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να του στερήσει αυτή τη χαρά».