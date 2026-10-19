Πανεκπαιδευτική απεργία στις 21 Οκτωβρίου: Στους δρόμους δάσκαλοι, καθηγητές, φοιτητές και μαθητές

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε 24ωρη απεργία. Την κινητοποίηση ανακοίνωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ταυτόχρονα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σάμο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Αναμένεται να συμμετάσχουν μαθητές και φοιτητές, ζητώντας την αναβάθμιση της παιδείας και την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στη Σάμο, απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην πλατεία Πυθαγόρα, στο Βαθύ, με τους διοργανωτές να καλούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε κοινή κινητοποίηση.

Το κάλεσμα στα Προπύλαια είναι για τις 12:00 ενώ στη Θεσσαλονίκη για τις 11:30.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα στήριξης για τη στέγαση και δωρεάν μετακίνηση προς και από τις σχολικές μονάδες.

Αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων αναμένεται να υπάρξουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινώσει οι εκπαιδευτικοί αλλά και του μαθητικού συλλαλητηρίου.

Σε κάθε περίπτωση το πώς θα διεξαχθούν τα μαθήματα και στις δύο βαθμίδες θα καθορισθεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία και τις στάσεις εργασίας.