ΠΑΣΟΚ για Μπεκίρη: Να δοθούν πλήρεις απαντήσεις σήμερα

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να δώσει πλήρεις απαντήσεις σήμερα Πέμπτη (22/10) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το αν ο Μιχάλης Μπεκίρης έχει πτυχίο, σημειώνοντας ότι διαφορετικά η αποπομπή του είναι μονόδρομος.

«Έχουν περάσει τέσσερις μέρες και ούτε φωνή ούτε ακρόαση από το Μέγαρο Μαξίμου για την απουσία ΦΕΚ διορισμού του κ. Μπεκίρη στη θέση του Διευθυντή του Πρωθυπουργού στη Βουλή», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σχετική ανακοίνωση του.

Σχολιάζει ότι «ως συνήθως δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν τρέχει τίποτα που ο κ. Μπεκίρης υπηρετεί σε κομβικές θεσμικές θέσεις ως ‘εθελοντής’ χωρίς ΦΕΚ διορισμού και προσκόμιση τίτλων για τα προβλεπόμενα για το αξίωμα προσόντα». Προσθέτει ότι «η κυβέρνηση της δήθεν αριστείας κατέληξε να είναι το απόλυτο σύμβολο της φαυλοκρατίας».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σήμερα έχει μόνο ένα δρόμο: να δώσει πλήρεις απαντήσεις. Ο κ. Μπεκίρης έχει πτυχίο; Δεν έχει και γι’ αυτό δεν μπορεί να συνταχθεί ΦΕΚ διορισμού; Πώς νομιμοποιείται να λαμβάνει αποφάσεις ως διευθυντής του Πρωθυπουργού όντας …εθελοντής;». «Αλλιώς η αποπομπή του είναι μονόδρομος», προσθέτει.