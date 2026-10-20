ΠΑΣΟΚ για Μιχάλη Μπεκίρη: Ζητεί την αποπομπή του

Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στο ζήτημα που αφορά τον Μιχάλη Μπεκίρη, καλώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνσή του από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Στην ανακοίνωσή του θέτει ερωτήματα για το πτυχίο του, για την επτάχρονη παρουσία του χωρίς ΦΕΚ διορισμού.

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ΠΑΣΟΚ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο ζήτημα που αφορά τον Μιχάλη Μπεκίρη επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ, καλώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνσή του από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή.
  • Το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα σχετικά με το πτυχίο του αλλά και για το αν ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς να υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του.
  • «Κύριε Μητσοτάκη, προχωρήστε άμεσα στην αποπομπή του κ.Μπεκίρη», τονίζει καταληκτικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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Στο ζήτημα που αφορά τον Μιχάλη Μπεκίρη επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ, καλώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνσή του από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

«Αλήθεια, τί γίνεται με τον κ. Μπεκίρη; Βρήκε το πτυχίο του ή ακόμα ψάχνει;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ στη σχετική ανακοίνωσή του, προσθέτοντας: «Η κυβέρνηση και ο ίδιος συνεχίζουν στη γραμμή πως επτά χρόνια κάνει το χόμπι του ως διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή και κάθεται στα έδρανα της κυβέρνησης χωρίς να υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του;». Επιπλέον ρωτά: «Η Νέα Δημοκρατία που είχε σημαία της την αριστεία και την αξιοκρατία, αλλά έκανε το κράτος λάφυρο και τη χώρα αρνητικό παράδειγμα φαυλότητας και κομματισμού, δεν θα τοποθετηθεί για το ζήτημα Μπεκίρη;».

«Δια της σιωπής η κυβέρνηση νομίζει ότι… θα ξεχαστεί;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και «θυμίζει» ότι «πάλι δια της σιωπής ουδέποτε τοποθετήθηκε η κυβέρνηση για τις συναντήσεις του κ. Μπεκίρη με στελέχη της Ακροδεξιάς στη Θεσσαλονίκη». «Κύριε Μητσοτάκη, προχωρήστε άμεσα στην αποπομπή του κ.Μπεκίρη», τονίζει καταληκτικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

 

 

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