Στη Βοστώνη ο Νίκος Δένδιας – Υπέγραψε στρατηγική συνεργασία με το MIT για αυτόνομα θαλάσσια συστήματα

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Η Κοινή Διακήρυξη για τη Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Συνεργασίας (ΕΛΚΑΚ) και του Massachusetts Institute of Technology Sea Grant Program (MITSG) υπεγράφη στη Βοστόνη παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Όπως ανακοινώθηκε, τη Διακήρυξη, υπέγραψαν ο καθηγητής και διευθυντής του MITSG Μιχαήλ Τριανταφύλλου και ο εκτελεστικός διευθυντής, μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΚΑΚ, Μάρκος Βασιλικός.

Στην τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη, παρέστη επίσης η γενική πρόξενος, Ελένη Πορίχη.

Μόνιμη συνεργασία σε θαλάσσια ρομποτική και αυτονομία

Με την Κοινή Διακήρυξη δημιουργείται μόνιμη συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ρομποτικής και αυτονομίας, μεταξύ άλλων, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της δημιουργίας στην Ελλάδα υποδομών, για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Ενισχύονται, επίσης, οι δυνατότητες διασύνδεσης της ελληνικής αμυντικής καινοτομίας με την επιστημονική και τεχνολογική γνώση του MIT.

Εκπαίδευση και διαφορετικών τύπων αυτόνομα θαλάσσια οχήματα

Οι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού, τη διοργάνωση πρακτικών και διαδικτυακών μαθημάτων, την κατάρτιση εκπαιδευτών, καθώς και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και πειραματικών δραστηριοτήτων.

Στα πεδία συνεργασίας εντάσσονται ακόμη ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η δοκιμή διαφορετικών τύπων αυτόνομων θαλάσσιων οχημάτων.

Παράλληλα, τα δύο μέρη έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τη συμμετοχή και υποστήριξη ελληνικών φορέων.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και άλλες αρμόδιες αρχές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.