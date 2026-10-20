Νίκος Δένδιας: «Η προσπάθεια στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία» – ΒΙΝΤΕΟ

«Η προσπάθεια στις εκλογές είναι για την αυτοδυναμία» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την παρουσίαση της Γ’ Φάσης του μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επόμενες εθνικές εκλογές, ο κ. Δένδιας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσω με απόλυτη ικανοποίηση και απόλυτη ταύτιση είναι την προσπάθεια για την αυτοδυναμία. Εμείς καταθέτουμε μια πρόταση στην ελληνική κοινωνία. Η πρόταση αυτή θα θέλαμε να έχει τη συντριπτική στήριξη ώστε να μπορούμε να την εφαρμόσουμε».

«Αυτό άλλωστε το υποστηρίζω ευθύς εξαρχής και στο πλαίσιο του δικού μας εσωκομματικού διαλόγου ενόψει του Συνεδρίου. Τα είχα πει στην Κομοτηνή, τα είχα πει στο Αγρίνιο. Τα είπα στην Ολομέλεια του Συνεδρίου. Νομίζω ότι έχω μια πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση πάντοτε για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας και πού πρέπει να είναι το ιδεολογικό πλαίσιο γύρω από αυτήν την στόχευση. Διότι ζητάς την ψήφο του ελληνικού λαού όχι “in abstracto”, επειδή κάποιος είναι χαριτωμένος, ή συμπαθής, ή καλός άνθρωπος, αλλά στο πλαίσιο κάποιων αρχών, αξιών και ενός συγκεκριμένου προγράμματος» πρόσθεσε.