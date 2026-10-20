Κοντά στο ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση – Θα συναντηθεί την Τετάρτη με τον Νίκο Ανδρουλάκη

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Μία ανάσα από την ένταξή της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως βρίσκεται η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μυρτώ Κοροβέση.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με την ανεξάρτητη βουλευτή Μυρτώ Κοροβέση.

Σημειώνεται ότι η Μυρτώ Κοροβέση βρέθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω, με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την 18η Οκτωβρίου 1981 όταν το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου κέρδισε τις εθνικές εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι η Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής την Τετάρτης 15 Ιουλίου 2026, καταλαμβάνοντας την έδρα που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Λίγο μετά την ορκωμοσία της, η κ. Κοροβέση απέστειλε κι αυτή επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καθώς έχει αποχωρήσει από το κόμμα και ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Στέφανου Κασσελάκη.

Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα η Μυρτώ Κοροβέση ανακοίνωσε την παραίτησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, χαρακτηρίζοντας την επιλογή της, ως μια «απόφαση συνείδησης» και εκφράζοντας τον προβληματισμό της, για την πολιτική πορεία του κόμματος.