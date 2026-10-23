Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή που η φρεγάτα «Κίμων» μπαίνει στο λιμάνι – Οι ώρες που θα είναι επισκέψιμη

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλευσε το πρωί της Παρασκευής (23/10), περίπου στις 08:00, η φρεγάτα «Κίμων». Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το πλοίο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η κάμερα της ΕΡΤ έχει καταγράψει τη στιγμή που η φρεγάτα μπαίνει στο λιμάνι. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα με τη συνοδεία μελών του πληρώματος, που θα παρουσιάζουν τα συστήματα και τις δυνατότητες του πλοίου, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό.

Το πρόγραμμα επισκέψεων

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 10:00-18:00

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00-17:00

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 10:00-12:00 για σχολεία και 12:00-17:00 για το κοινό

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: 10:00-12:00 για σχολεία και 12:00-17:00 για το κοινό

Η είσοδος θα γίνεται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Στην αναλυτική λίστα του Πολεμικού Ναυτικού δεν αναφέρονται ώρες επισκεπτηρίου για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, παρότι η ανακοίνωση αφορά συνολικά στο διάστημα έως και εκείνη την ημέρα.

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