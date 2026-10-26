Ρόδος: Τουρίστρια κατήγγειλε τον σύντροφό της για βιασμό

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Στη σύλληψη ενός 36χρονου Νορβηγού τουρίστα ύστερα από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο.

Το ζευγάρι βρισκόταν στο νησί για τις διακοπές του, ωστόσο, όπως καταγγέλλει η 33χρονη οι στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης μετατράπηκαν σε εφιάλτη.

Η καταγγελία και η σύλληψη

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο 36χρονος την πλησίασε και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, στις 4 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, ενώ εκείνη έκανε μπάνιο.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ο 36χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Ο 36χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.