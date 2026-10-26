Ρόδος: Τουρίστρια κατήγγειλε τον σύντροφό της για βιασμό

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Νορβηγού τουρίστα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, ύστερα από καταγγελία της 33χρονης συντρόφου του για βιασμό. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ο 36χρονος κρατείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 36χρονου Νορβηγού τουρίστα ύστερα από καταγγελία της 33χρονης συντρόφου του για βιασμό, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο.
  • Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 36χρονος προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, ενώ εκείνη έκανε μπάνιο.
  • Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

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Στη σύλληψη ενός 36χρονου Νορβηγού τουρίστα ύστερα από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο.

Το ζευγάρι βρισκόταν στο νησί για τις διακοπές του, ωστόσο, όπως καταγγέλλει η 33χρονη οι στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης μετατράπηκαν σε εφιάλτη.

Η καταγγελία και η σύλληψη

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο 36χρονος την πλησίασε και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, στις 4 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, ενώ εκείνη έκανε μπάνιο.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ο 36χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Ο 36χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

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