ΔΕΔΔΗΕ: Σε εφαρμογή από σήμερα Κυριακή το νέο νυχτερινό τιμολόγιο

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Aπό σήμερα, Κυριακή μπαίνει σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, του πρώην «νυχτερινού» τιμολογίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Το χειμερινό ωράριο θα ισχύσει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027 και διαμορφώνεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00.

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00.

Από το Φεβρουάριο του 2025

Υπενθυμίζεται ότι το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2025, με στόχο να δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρικό ρεύμα τις ώρες κατά τις οποίες είναι φθηνότερο.