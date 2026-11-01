Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του 49χρονος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα στην Αττική Οδό, στo ύψος της Παιανίας (ρεύμα προς Αεροδρόμιο). Ο οδηγός ενός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί και να καρφωθεί με δύναμη στις προστατευτικές μπάρες και το διάζωμα.
Στο σημείο επενέβη η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του 49χρονου οδηγού, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα διεκόπη προσωρινά αλλά έχει πλέον αποκατασταθεί, ενώ τα αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση.
Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
#Χωρίς_αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας, με τη χρήση διασωστικής σειράς, από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Παιανία Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 1, 2026