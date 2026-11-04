Οι 5 ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που έρχονται έως την άνοιξη του 2027 – Τα έργα που αλλάζουν το Δημόσιο και την καθημερινότητα των πολιτών

Πέντε σημαντικές ψηφιακές παρεμβάσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών του κράτους, περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για έργα που αφορούν την καλύτερη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων, την ενίσχυση των επικοινωνιών των επιχειρησιακών δυνάμεων, την ψηφιακή διαχείριση των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), καθώς και την αναβάθμιση της πλατφόρμας «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα, οι πέντε προτεραιότητες είναι το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταγραφής φυσικών καταστροφών, το Hellas Space 2.0, το Εθνικό Δίκτυο Κρίσιμων Ασύρματων Επικοινωνιών (MCNGR), το Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων ΚΟΚ και η νέα «Διαύγεια».

Ο σχεδιασμός παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας (2/11) και περιλαμβάνει συγκεκριμένα ορόσημα για κάθε έργο, με το συνολικό χρονοδιάγραμμα να εκτείνεται από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027. Οι προβλεπόμενες ενέργειες αφορούν διαφορετικά στάδια υλοποίησης, από τη δημοσίευση διαγωνισμών και την υπογραφή συμβάσεων μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των νέων ψηφιακών συστημάτων.

Οι 5 ψηφιακές παρεμβάσεις

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό έχει η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, μέσω ενός νέου ολοκληρωμένου προγράμματος καταγραφής φυσικών καταστροφών. Στόχος είναι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη αποτύπωση και καταγραφή των συνεπειών ακραίων φυσικών φαινομένων.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Hellas Space 2.0, προωθείται η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και διαστημικών τεχνολογιών, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων του κράτους σε τομείς όπου η έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Σημαντική είναι και η δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Κρίσιμων Ασύρματων Επικοινωνιών (MCNGR), το οποίο αφορά την εξασφάλιση ασφαλών και αξιόπιστων επικοινωνιών για τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, το Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων ΚΟΚ φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και διαχειρίζονται οι παραβάσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας.

Τέλος, η νέα «Διαύγεια» αποτελεί την παρέμβαση που αφορά άμεσα τη διαφάνεια και την πρόσβαση των πολιτών στις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης, με στόχο τη διευκόλυνση της αναζήτησης και της ενημέρωσης γύρω από το έργο των δημόσιων φορέων.

Παπαστεργίου: «Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να δίνουμε λύσεις»

Στη σημασία των πέντε παρεμβάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και την εξυπηρέτηση των πολιτών αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας και να κάνουμε το κράτος πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές. Αυτή τη λογική υπηρετούν οι πέντε προτεραιότητες που παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο: καλύτερη καταγραφή των φυσικών καταστροφών, αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων, ασφαλείς επικοινωνίες για τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο, αποτελεσματικότερη διαχείριση των παραβάσεων του ΚΟΚ και ευκολότερη πρόσβαση στις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης μέσα από τη νέα Διαύγεια».

Συγκεκριμένα ορόσημα έως τον Μάιο του 2027

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς τα πέντε έργα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα ορόσημα, τα οποία αφορούν τις διαγωνιστικές διαδικασίες, την υπογραφή των απαραίτητων συμβάσεων και την ενεργοποίηση των νέων συστημάτων.

Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε τη σημασία της μετάβασης από τον σχεδιασμό στο μετρήσιμο κυβερνητικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας:

«Όπως υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προτεραιότητά μας είναι το κυβερνητικό αποτέλεσμα. Για κάθε έργο έχουμε συγκεκριμένα ορόσημα και χρονοδιαγράμματα, από τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τις συμβάσεις έως τη λειτουργία των νέων συστημάτων. Συνεχίζουμε με επιμονή στην υλοποίηση, ώστε οι δυνατότητες της τεχνολογίας να γίνονται χρήσιμα εργαλεία στα χέρια εκείνων που υπηρετούν τον πολίτη και ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά του».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την εξέλιξη των πέντε παρεμβάσεων, καθώς η πρόοδος των διαγωνισμών, η ολοκλήρωση των συμβάσεων και η σταδιακή ενεργοποίηση των ψηφιακών συστημάτων θα καθορίσουν την πρακτική εφαρμογή του σχεδιασμού.

Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να μεταφραστούν σε ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Νέο σύστημα καταγραφής φυσικών καταστροφών

Για τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται η παραγωγική λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου προγράμματος καταγραφής φυσικών καταστροφών.

Στον σχεδιασμό εντάσσεται το Digispect, το ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και διαχείριση των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Βασική επιδίωξη είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ώστε οι αυτοψίες και η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων να πραγματοποιούνται μέσα από ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, έχουν σχεδιαστεί 43 διαλειτουργικότητες με υπηρεσίες και μητρώα του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων η ΑΑΔΕ και το Κτηματολόγιο. Μέσω του συστήματος θα μπορούν να αντλούνται στοιχεία που απαιτούνται για την καταγραφή μιας πληγείσας ιδιοκτησίας, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την πορεία της υπόθεσής τους.

Hellas Space 2.0: Οι πρώτες συμβάσεις τον Μάρτιο

Για τον Μάρτιο του 2027 έχει τεθεί ως ορόσημο η υπογραφή των πρώτων συμβάσεων του Hellas Space 2.0, της δεύτερης φάσης του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ και η υλοποίησή του γίνεται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Ο σχεδιασμός καλύπτει εθνικές διαστημικές υποδομές, κρίσιμες τεχνολογίες, νέες εφαρμογές, έρευνα και ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Μεταξύ των πεδίων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό είναι η παρατήρηση της Γης, η ασφαλής συνδεσιμότητα και η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων σε τομείς όπως η Πολιτική Προστασία και η περιβαλλοντική παρακολούθηση. Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει συμμετοχή της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών και υπηρεσιών.

MCNGR: Ενιαίο σύστημα κρίσιμων επικοινωνιών

Δύο ορόσημα έχουν τεθεί για το Εθνικό Δίκτυο Κρίσιμων Ασύρματων Επικοινωνιών (MCNGR): η δημοσίευση του διαγωνισμού τον Νοέμβριο του 2026 και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τον Μάρτιο του 2027.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ενιαίου και ασφαλούς συστήματος ασύρματων επικοινωνιών κρίσιμης αποστολής, με χρήστες, μεταξύ άλλων, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το σύστημα προορίζεται να υποστηρίζει επιχειρήσεις στο πεδίο, μεταξύ των οποίων η επιτήρηση και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, καθώς και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Για την ανάπτυξή του προβλέπεται η αξιοποίηση διαφορετικών τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και υποδομών, με στόχο τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια των επικοινωνιών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ.

Ψηφιακό σύστημα για τις παραβάσεις του ΚΟΚ

Για τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται η υπογραφή της σύμβασης για το Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων ΚΟΚ και για τον Μάρτιο η έναρξη της τμηματικής παραγωγικής λειτουργίας του.

Το έργο αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση των τροχαίων παραβάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται το δίκτυο καμερών καταγραφής παραβάσεων, τα δεδομένα από το οποίο προβλέπεται να τροφοδοτούν το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την επεξεργασία και διαχείριση των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές.

Η ψηφιακή διαδικασία καλύπτει τη διαχείριση των στοιχείων που σχετίζονται με τις παραβάσεις και τα πρόστιμα, περιορίζοντας τις επιμέρους χειροκίνητες διαδικασίες και συγκεντρώνοντας την πληροφορία σε ενιαίο σύστημα.

Νέα «Διαύγεια»: Αναβάθμιση του συστήματος διαφάνειας

Για τον Μάιο του 2027 έχει τοποθετηθεί το σχετικό κυβερνητικό ορόσημο για τη νέα «Διαύγεια».

Το έργο προβλέπει αναδιαμόρφωση του πληροφοριακού συστήματος, με μεγαλύτερη έμφαση στη δομημένη πληροφορία και στα μεταδεδομένα, καθώς και μετάπτωση των δεδομένων και των εγγράφων του υφιστάμενου συστήματος.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η διερεύνηση της αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και γλωσσικών μοντέλων για λειτουργίες όπως η κατηγοριοποίηση, η αναζήτηση πληροφοριών και η βελτίωση της ποιότητας των μεταδεδομένων. Προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εφαρμογή των απαιτήσεων του GDPR.