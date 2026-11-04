Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ: Έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος Γερουσιαστής των ΗΠΑ – Έγραψε ιστορία στο Μίσιγκαν

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Σε μια ιστορική ανατροπή που ενισχύει σημαντικά την προοδευτική πτέρυγα και διευρύνει την επιρροή της στο εσωτερικό των Δημοκρατικών, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ κέρδισε τις εκλογές για τη Γερουσία των ΗΠΑ στην πολιτεία του Μισίγκαν, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς.

Ο Ελ-Σαγέντ, πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας, θα διαδεχθεί τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Μουσουλμάνος γερουσιαστής στη χώρα.

Ωστόσο, η νίκη του Ελ-Σαγέντ απέναντι στον πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικανών συμβολίζει πολλά περισσότερα.

Αποδεικνύοντας ότι η αριστερή/προοδευτική ατζέντα μπορεί να πετύχει νίκες σε μια κρίσιμη πολιτεία-πεδίο μάχης, η επικράτησή του ενδυναμώνει ουσιαστικά την εν εξελίξει «άλωση» και κυριαρχία των προοδευτικών στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η οριακή προκριματική μάχη και η ανατροπή των ισορροπιών

Ο Ελ-Σαγέντ είχε εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών έπειτα από μια οριακή αναμέτρηση στις προκριματικές εκλογές απέναντι στη βουλευτή Χέιλι Στίβενς, παρά το τεράστιο προβάδισμα που διέθετε η τελευταία στη χρηματοδότηση και τη στήριξη από το κόμμα, το οποίο προειδοποιούσε ότι ο Ελ-Σαγέντ αποτελούσε ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Τα δεδομένα ανατράπηκαν όταν η Στίβενς προκάλεσε πολιτικό σάλο τις τελευταίες ημέρες της κούρσας, ανακοινώνοντας την Κυριακή ότι στηρίζει τον Ρότζερς και εμφανιζόμενη μαζί του σε εκκλησία στο Ντιτρόιτ.

Αυτή η απρόσμενη κίνηση εξόργισε τα κομματικά στελέχη τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο Μισίγκαν, οδηγώντας το κόμμα σε μια ευρεία συσπείρωση γύρω από τον Ελ-Σαγέντ, ο οποίος πέρασε μήνες προσπαθώντας να εδραιώσει τη στήριξη των μαύρων και εβραίων ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει τη Στίβενς στις προκριματικές.

Το Associated Press κήρυξε επίσημα τον Ελ-Σαγέντ νικητή στις 2:27 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Ριζοσπαστική ατζέντα και νομοθετικά σχέδια

Ο Ελ-Σαγέντ θα ορκιστεί τον Ιανουάριο ως ένα από τα πιο προοδευτικά μέλη της Γερουσίας.

“MICHIGAN, WE DID IT!” Abdul El-Sayed celebrates his projected U.S. Senate victory in Michigan, telling supporters he is “so proud and honored” to stand before them as senator-elect. El-Sayed, who repeatedly used the phrase “inshallah,” meaning “God willing,” throughout the campaign, reflects on his victory. Tune in to Fox News Channel now for live midterm election coverage. https://t.co/T1AlfixOkv — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026



Σύμφωνα με την USA Today, αν και η πλατφόρμα του εδράζεται σε γνωστούς προοδευτικούς πυλώνες -όπως το καθολικό σύστημα υγείας τύπου Medicare for All, η φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας των δισεκατομμυριούχων και η απομάκρυνση του «μαύρου χρήματος» από την πολιτική- η ευρύτερη ατζέντα του χαρακτηρίζεται ριζοσπαστική.

Ο ίδιος επιδιώκει την κατάργηση του κανόνα filibuster (τακτική της καθυστέρησης) στη Γερουσία, τον τερματισμό των ισόβιων θητειών για τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και την κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η τακτική της καθυστέρησης (filibuster) στη Γερουσία είναι μια πρακτική που επιτρέπει στους γερουσιαστές να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν μια ψηφοφορία, παρατείνοντας τη συζήτηση ή χρησιμοποιώντας διαδικαστικές τακτικές. Για να τερματιστεί η πλειονότητα των περιπτώσεων καθυστέρησης, η Γερουσία πρέπει να επικαλεστεί τη διαδικασία κλεισίματος της συζήτησης, η οποία συνήθως απαιτεί 60 από τους 100 γερουσιαστές.