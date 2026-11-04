Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στην Ιεράπετρα – Πώς βρέθηκε στο κενό κατά τη διάρκεια αναρρίχησης σε φαράγγι – ΒΙΝΤΕΟ

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Σοβαρά τραυματίστηκε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι σε πτώση σε βάθος 6 μέτρων, 43χρονος πυροσβέστης στην Κρήτη. Ο άνδρας επιχειρούσε με άλλους έξι αναρριχητές, να διασχίσει το μεγάλο φαράγγι στο βόρειο τμήμα της κοινότητας Ρίζας Ιεράπετρας, μεταξύ Καρυδίου και Λαπάθου.

Ήταν μία από τις τακτικές αποδράσεις που συνήθιζε να κάνει στην άγρια φύση. Όμως, ένα στιγμιαίο λάθος ήταν αρκετό για να βρεθεί στο κενό ο 43χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Οι φίλοι του κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για να οργανωθεί άμεσα η δύσκολη επιχείρηση προσέγγισης του τραυματία, λόγω του εξαιρετικά δύσβατου σημείου όπου είχε καταπέσει, σύμφωνα με το neakriti.

«Στην επιχείρηση πήραν μέρος η ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, η Ομάδα Διάσωσης Αγίου Νικολάου, οι εθελοντές Σαμαρείτες του ΕΕΣ και ο Τομέας ΕΚΑΒ Ιεράπετρας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου ήταν σε ετοιμότητα οι εφημερεύοντες ιατροί, για να του προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες και για να εκτιμήσουν την κατάσταση του.

Η επιχείρηση διάσωσης του 43χρονου πυροσβέστη, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αναρρίχησης σε φαράγγι στην περιοχή πάνω από τη Ρίζα Ιεράπετρας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι», μας είπε, μεταξύ άλλων, ο διοικητής των Πυροσβεστικών υπηρεσιών Ν. Λασιθίου, πύραρχος Δημήτρης Καλιοτζής.

Πώς έγινε το ατύχημα

Ο 35χρονος συμμετείχε σε ομάδα αναρρίχησης, η οποία διέσχιζε το φαράγγι μεταξύ Πανοράματος Λαπάθου και Καρυδίου. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, βρέθηκε στο κενό.

Από την πτώση υπέστη σοβαρά τραύματα και πολλαπλά κατάγματα. Οι έξι συνοδοιπόροι του προσπάθησαν αρχικά να τον βοηθήσουν, ωστόσο ο ίδιος ζήτησε να μην τον μετακινήσουν, καθώς πονούσε έντονα.

Οι ομάδες διάσωσης και οι άντρες της ΕΜΑΚ προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε σημείο όπου ήταν δυνατή η παραλαβή του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 43χρονος είχε εμφανή τραύματα, αλλά διατηρούσε τις αισθήσεις του όταν παραλήφθηκε από το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Ακολούθησε η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου θα εξεταστεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τους γιατρούς.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν νωρίτερα οι εργασίες του συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας στις Αρχάνες. Οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής που συμμετείχαν στο συνέδριο αποχώρησαν για να συνδράμουν στη διάσωση του 43χρονου συναδέλφου τους.