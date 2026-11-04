Πιερρακάκης: Κόκκινη γραμμή η σταθερότητα της οικονομίας – Η ιστορία των funds και των πλειστηριασμών έχει την προσωπική υπογραφή του Τσίπρα

«Οι αγωνίες των δανειοληπτών δεν χωρούν σε κανένα πολιτικό σύνθημα. Εμείς για αυτούς του πολίτες νομοθετούμε». Αυτό σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στην ομιλία του στη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών – Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων – Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης – Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις», στην Ολομέλεια.

Παράλληλα, υπερασπιζόμενος το νομοσχέδιο και επιχειρηματολογώντας υπέρ της ψήφισής του, υπογράμμισε ότι «οι αγωνίες των δανειοληπτών δεν χωρούν σε κανένα πολιτικό σύνθημα και για αυτούς τους ανθρώπους νομοθετούμε σήμερα και απέναντι σε αυτούς είμαστε υπόλογοι». Το μήνυμα που σήμερα στέλνουμε στους servicers είπε ο υπουργός είναι ότι «οι Κανόνες θα τηρούνται, τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά και κάθε παραβίαση θα έχει συνέπειες».

Με το νομοσχέδιο αυτό ανέφερε ο υπουργός «κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία των δανειοληπτών. Ενισχύουμε τα δικαιώματά τους, θωρακίζουμε την θέση τους απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και βάζουμε τέλος σε πρακτικές, οι οποίες επί χρόνια δημιουργούσαν ανασφάλεια, αβεβαιότητα και αίσθημα αδικίας» και πρόσθεσε «σήμερα θέτουμε με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα το τι οφείλει να κάνει εκείνος ο οποίος διαχιερίζεται το χρέος του δανειολήπτη».

Ο κάθε διαχειριστής, είπε ο κ. Πιερρακάκης, αποκτά υποχρεώσεις «να ενημερώνει πλήρως τον δανειολήποτη, να του προτείνει βιώσιμες λύσεις. Να σέβεται τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και όταν παραβιάζει αυτές τις υποχρεώσεις του να υφίσταται τις συνέπειες». Πρόκειται, είπε ο υπουργός, «για μια φιλοσοφία που εκτιμώ ότι καμία πτέρυγα της Βουλής δεν μπορεί να διαφωνήσει μαζί της».

Με αυτό το νομοσχέδιο κάνουμε δεσμευτικούς του Κανόνες, ανέφερε ο υπουργός, καθώς μπαίνει, μεταξύ άλλων, τέλος στις ατελείωτες αναμονές των δανειοληπτών για να λάβουν μια απάντηση από τους διαχειριστές, στην αδιαφάνεια , φρένο στις υπέρογκες προκαταβολές για επαναρυθμίσεις οφειλών, προστατεύεται ο συνεπής δανειολήπτης, ενώ έκανε αναφορές και στις δύο διατάξεις προστασίας των δανειοληπτών που προθέτονται με την υπουργική τροπολογία.

Απευθυνόμενος στην Αντιπολίτευση, ο υπουργός αναρωτήθηκε εάν αυτές οι διατάξεις του νομοσχεδίου μπορεί να ισχυρίζεστε ότι «είναι υπέρ των servicers; Αυτά είναι προνόμια που υποτίθεται ότι τους χαριζόμαστε;» και σημείωσε «εκτιμώ ότι έχετε φτάσει στο σημείο να εγκαλείται την Κυβέρνηση ακόμα και όταν νομοθετεί ακριβώς όσα ισχυρίζεστε ότι διεκδικείτε!», αλλά «μάλλον αυτό που σας ενδιαφέρει να συντηρείται μια καταγγελία, παρά να αναγνωρίζετε μια παρέμβαση της Κυβέρνησης που προστατεύει τους πολίτες».

Οι διατάξεις αυτές, είπε ο κ. Πιερρακάκης έχουν αντίκρισμα στην ζωή χιλιάδων ανθρώπων και κανένα επικοινωνιακό τέχνασμα δεν μπορεί να ακυρώσει την σημασία τους γιατί οι πολίτες θα δουν το αποτέλεσμα με την εφαρμογή του Νόμου» και αντέτεινε «όσο εσείς θα ζητάτε επιχειρήματα για να καταγγέλλετε την Κυβέρνηση, τόσο εμείς θα δημιουργούμε δικαιώματα για τον κάθε δανειολήπτη. Και αυτή είναι μια διαφορά που οι πολίτες είναι σε θέση να διακρίνουν».

Για το άρθρο 23

Ο υπουργός, σχετικά με το άρθρο 23 του νομοσχέδιου είπε ότι «θα πρέπει να μιλήσουμε με καθαρά λόγια, χωρίς υπεκφυγές. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορούσε τις νέες διμερείς διαδικασίας ρύθμισης, μια διαδικασία η οποία δημιουργείται για να διευκολύνουμε την επίτευξη της συμφωνίας ανάμεσα σε πιστωτή και οφειλέτη, με συγκριμένους κανόνες και προθεσμίες. Η πρόβλεψη για τον εκτελεστό τίτλο αφορούσε στην σύμβαση ρύθμισης, μια συμφωνία στην οποία συμφωνούσαν και τα δύο μέρη. Καμία αρχική δανειακή σύμβαση δεν μετατρεπόταν αυτομάτως σε εκτελεστό τίτλο». Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι «είναι ψευδές ότι ο οφειλέτης, με το άρθρο 23 , θα έχανε την δυνατότητα προσφυγής στην δικαιοσύνη». Ο υπουργός καταλόγισε στην Αντιπολίτευση ότι «έχτισε μια ολόκληρη πολιτική καταγγελία πάνω στην εντύπωση ότι καταργείται η δικαστική προστασία του δανειολήπτη εν συνόλω. Παρουσιάσατε μια συναινετική σύμβαση σαν να ήταν μονομερή απόφαση των servicers και επιχειρήσατε να μετατρέψετε μια συγκριμένη νομική ρύθμιση σε μια γενικευμένη απειλή για κάθε δανειολήπτη. Για αυτό και αποσύραμε το να είναι η διμερής συμφωνία εκτελεστός τίτλος, για να αφαιρεθεί και το τελευταίο σας πρόσχημα και να το χρησιμοποιήσετε ως προπέτασμα καπνού για εξαφανίσετε όλες τις υπόλοιπες θετικές διατάξεις». Θεωρώ ότι οι δικαιολογίες «έχουν τελειώσει», είπε ο υπουργός στην Αντιπολίτευση και ρώτησε ευθέως θα ψηφίσετε αυτές τις διατάξεις προστασίας των δανειοληπτών ή όχι. Γιατί «στα τηλεοπτικά παράθυρα αρκεί πολλές φορές ένα σύνθημα, αλλά στην Βουλή χρειάζεται συγκριμένη θέση. Να πεί το αποδέχεται, τι όχι και γιατί».

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ- Βολές στον Τσίπρα

Σχετικά με την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ «για την κατάργηση της εκτελεστικότητας σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού» ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι η κάθε πρόταση παράγεται αυτοποιημένα και ο κάθε πολίτης μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία και να συμφωνήσει ο ίδιος εάν αποδέχεται την πρόταση. Εμείς, πρόσθεσε, «δεν πρόκειται να υπονομεύσουμε ένα μηχανισμό που δίνει πραγματικές λύσεις στους δανειολήπτες για να εξυπηρετήσουμε πολιτικούς αυτοσχεδιασμούς».

Στην πρόταση της Αντιπολίτευσης, «ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράσει το δάνειο τους την τιμή που το αγόρασε το Funds» ο υπουργός είπε ότι «μπορεί να ακούγεται εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά ας δούμε τις συνέπειες. Γιατί, θα συνεχίσει κάποιος να πληρώνει το δάνειό του, εάν νομίζει ότι εάν θα σταματήσει να πληρώνει αργότερα θα μπορεί να εξαγοράσει το δάνειο σε ένα κλάσμα της αξίας του. Και ποια τράπεζα μετά θα δώσει δάνειο σε μια οικογένεια ή επιχείρηση εάν δεν ξέρει ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις δεν θα τηρηθούν; Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι θεωρητικά, αλλά αφορούν το κόστος δανεισμού, στην πρόσβαση στην χρηματοδότηση». Ανεδαφικές, επίσης, χαρακτήρισε και τις προτάσεις για σύσταση Επιτροπών που θα αποφασίζουν κουρέματα και ποιο όχι, με ποια διαφάνεια και έλεγχο. Υπάρχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός με αλγόριθμο και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για αξιολόγηση των πραγματικών περιθωρίων».

Ο υπουργός απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «η ιστορία των servicers, των funds των ηλεκτρικών πλειστηριασμών έχει Νόμους, ημερομηνίες και κυρίως έχουν την προσωπική του υπογραφή» και θύμισε όλο το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, κατέθεσε και τα στοιχεία της ΤτΕ για τα δάνεια που πέρασαν στα funds και σχολίασε « ο κ. Τσίπρας μπορεί να αλλάζει την αφήγησή του όσες φορές θέλει, αλλά ένα πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα και την Ιστορία. Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται και δεν διαγράφεται»

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι «μπορώ να συζητήσω την οποιαδήποτε πρόταση, αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Η σταθερότητα της οικονομίας. Δεν θα τα τινάξουμε όλα στον αέρα γιατί το κάναμε και κόστισε πολύ ακριβά σε αυτούς τους πολίτες που υποσχόμαστε ότι θέλουμε να τον σώσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ