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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Βγήκαν οι… κουβάδες στο κτίριο της Χωροταξίας γιατί στάζει η οροφή – ΦΩΤΟ

Στο κτίριο των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τοποθετήθηκαν κουβάδες καθώς η στέγη μπάζει νερά στον όροφο των εργαστηρίων, ενώ τμήματα της ψευδοροφής έχουν αφαιρεθεί αποκαλύπτοντας καλώδια και σωληνώσεις. Το μεγάλο αμφιθέατρο υπέστη ζημιά από βροχόπτωση και παραμένει κλειδωμένο, αναγκάζοντας τους πρωτοετείς φοιτητές να κάνουν μάθημα συνωστισμένοι σε προκάτ αίθουσες. Οι φοιτητές καταγγέλλουν σοβαρή έλλειψη πόρων για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων στον Βόλο, την ώρα που προωθείται η ίδρυση παραρτήματος στην Κύπρο

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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κουβάδες έχουν τοποθετηθεί στο κτίριο των Μηχανικών Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς στον όροφο των εργαστηρίων η στέγη μπάζει όταν βρέχει και στάζουν νερά.
  • Σύμφωνα με καταγγελίες, η υγρασία είναι εμφανής σε τοίχους και ψευδοροφές, ενώ σε σημεία που έχουν αφαιρεθεί τμήματα φαίνονται καλώδια και σωληνώσεις των εγκαταστάσεων.
  • Το μεγάλο αμφιθέατρο παραμένει κλειδωμένο λόγω ζημιών από έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα οι πρωτοετείς φοιτητές να συνωστίζονται σε προκάτ αίθουσες για να κάνουν μάθημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έχουν βγει οι κουβάδες, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, στο κτίριο των Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο λόγος για να μη γεμίζουν νερά, καθώς στον όροφο που βρίσκονται τα εργαστήρια η στέγη μπάζει όταν βρέχει και στάζουν τα νερά στον διάδρομο.

Σε άλλα σημεία, σύμφωνα με το magnesiasnews, η υγρασία είναι εμφανής στους τοίχους, αλλά και σε κομμάτια της ψευδοροφής που έχει ποτίσει και δημιουργήσει χαρακτηριστικά στίγματα σαν λεκέδες. Προβλήματα όμως εμφανίζουν και μέρη της ψευδοροφής τα οποία έχουν αφαιρεθεί και φαίνονται τα καλώδια και οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων, που βρίσκονται στον όροφο των εργαστηρίων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φωτό από magnesianews

Γενικά, σύμφωνα με φοιτητές το κτίριο βρίσκεται σε άθλια κατάσταση χωρίς να συντηρείται.

Οι διαμαρτυρίες είναι πολλές και συνεχόμενες από τους φοιτητικούς συλλόγους προς την Κοσμητεία και τη διοίκηση του τμήματος, ωστόσο, αποτέλεσμα δεν υπάρχει εξαιτίας έλλειψης επαρκούς αριθμού πόρων.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν πως το μεγάλο αμφιθέατρο στο ισόγειο της Χωροταξίας υπέστη ζημιά από την έντονη βροχόπτωση της 28ης Οκτωβρίου με συνέπεια να μην λειτουργεί για να γίνουν μαθήματα και να είναι κλειδωμένο. Έτσι οι πρωτοετείς, όπως αναφέρουν φοιτητές στο magnesianews, είναι αναγκασμένοι να κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες κοντά στο γήπεδο μπάσκετ, όντας στριμωγμένοι.

Μάλιστα επειδή, όπως καταγγέλλουν οι φοιτητές, ο συνωστισμός ήταν μεγάλος, ορισμένοι πρωτοετείς έφυγαν μην αντέχοντας την κατάσταση, μην παρακολουθώντας τελικά το μάθημά τους.

«Δεν γίνεται να δίνονται χρήματα από τη διοίκηση του πανεπιστημίου για τη δημιουργία παραρτήματος του Π.Θ. στην Κύπρο, και να μην υπάρχουν κονδύλια για να συντηρηθούν οι κτιριακές υποδομές του ιδρύματος στον Βόλο» σχολίαζαν χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φωτό από magnesianews
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
φωτό από magnesianews
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φωτό από magnesianews
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φωτό από magnesianews
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φωτό από magnesianews

 

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