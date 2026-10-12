Συνεχίζει τις δοκιμές η Βόρεια Κορέα – Αναφορά για νέα εκτόξευση βλήματος στην Ανατολική Θάλασσα

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Άγνωστο βλήμα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο στρατός της Νότιας Κορέας.

«Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει άγνωστο βλήμα προς την Ανατολική Θάλασσα», ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή που είναι επίσης γνωστή ως Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Η εκτόξευση σημειώνεται μετά τη δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την Πιονγιάνγκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο οποίος, σύμφωνα με τη Βόρεια Κορέα, ενσωμάτωνε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Ο συγκεκριμένος πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Εκείνη την περίοδο, η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε ότι ο πύραυλος «έχει τη δυνατότητα να αλλάζει την τροχιά πτήσης του σε χαμηλό ύψος και ότι σε αυτόν έχει ενσωματωθεί τεχνητή νοημοσύνη».