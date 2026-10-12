Παναμάς: Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί μετά τα 7,7 Ρίχτερ – Ζημιές σε 900 κατοικίες

Ο Παναμάς καταγράφει πάνω από 200 μετασεισμούς μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες και υποδομές. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν βοήθεια και ο πρόεδρος του Παναμά δίνει προτεραιότητα στην αποκατάσταση των δρόμων και γεφυρών.

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Διεθνή Νέα

Παναμάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερους από 200 μετασεισμούς έχει καταγράψει ο Παναμάς μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή. Ο Νέστωρ Λούκε δήλωσε ότι «το μέγεθός τους μειώνεται και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους μεγαλώνουν».
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 27 και οι κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές υπολογίζονται σε περίπου 900. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων και την αποστολή 20μελούς ομάδας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης. Ο πρόεδρος του Παναμά έθεσε ως προτεραιότητα την αποκατάσταση δρόμων και γεφυρών.

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Περισσότερους από 200 μετασεισμούς έχει καταγράψει ο Παναμάς μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές σε εκατοντάδες κατοικίες και υποδομές.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 27 και οι κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές υπολογίζονται σε περίπου 900. Ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται σε απομακρυσμένες κοινότητες.

«Έχουμε ήδη καταγράψει περισσότερους από 200 μετασεισμούς, αλλά το μέγεθός τους μειώνεται και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους μεγαλώνουν», δήλωσε στο Reuters ο Νέστορ Λούκε, διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Γεωεπιστημών του Παναμά.

Αμερικανική βοήθεια και ζημιές στις υποδομές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων και την αποστολή 20μελούς ομάδας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης και την επιθεώρηση των υποδομών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή Κέβιν Μαρίνο Καμπρέρα.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, επισκέφθηκε σεισμόπληκτες περιοχές και έθεσε ως προτεραιότητα την αποκατάσταση των δρόμων και των γεφυρών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Τουλάχιστον 14 γέφυρες στις επαρχίες Βεράγουας και Λος Σάντος έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι η λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά συνεχίζεται κανονικά.

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