Παναμάς: Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί μετά τα 7,7 Ρίχτερ – Ζημιές σε 900 κατοικίες

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Περισσότερους από 200 μετασεισμούς έχει καταγράψει ο Παναμάς μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές σε εκατοντάδες κατοικίες και υποδομές.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 27 και οι κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές υπολογίζονται σε περίπου 900. Ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται σε απομακρυσμένες κοινότητες.

«Έχουμε ήδη καταγράψει περισσότερους από 200 μετασεισμούς, αλλά το μέγεθός τους μειώνεται και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους μεγαλώνουν», δήλωσε στο Reuters ο Νέστορ Λούκε, διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Γεωεπιστημών του Παναμά.

Panamá registra más de 200 réplicas tras el terremoto de magnitud 7,7. El sismo dejó al menos 27 heridos y cerca de 900 viviendas dañadas. El Gobierno declaró emergencia nacional y destinará hasta 100 millones de dólares para atender los daños. https://t.co/QymubO1IUy — JP+ (@jpmasespanol) October 11, 2026

Αμερικανική βοήθεια και ζημιές στις υποδομές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων και την αποστολή 20μελούς ομάδας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης και την επιθεώρηση των υποδομών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή Κέβιν Μαρίνο Καμπρέρα.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, επισκέφθηκε σεισμόπληκτες περιοχές και έθεσε ως προτεραιότητα την αποκατάσταση των δρόμων και των γεφυρών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Τουλάχιστον 14 γέφυρες στις επαρχίες Βεράγουας και Λος Σάντος έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι η λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά συνεχίζεται κανονικά.