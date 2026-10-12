Κίνα: Κυρώσεις σε υπουργούς της Παραγουάης και του Μπελίζ για τις διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν

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Κυρώσεις στον υπουργό Επικοινωνιών της Παραγουάης, όπως επίσης και στον υπουργό Εξωτερικών του Μπελίζ, επέβαλε από σήμερα το Πεκίνο, επί τη βάσει των σχέσεών τους με την Ταϊβάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επικαλέστηκε την εθνική κυριαρχία της και την ασφάλεια ως τους βασικούς λόγους για την επιβολή των κυρώσεων, τονίζοντας ότι μερικοί από τους πολιτικούς του Μπελίζ και της Παραγουάης έχουν «αντικινεζική» συμπεριφορά πιέζοντας τις χώρες τους για τη διατήρηση διπλωματικών σχέσεων με την Ταϊβάν.

China announced sanctions on Monday against ministers from Paraguay and Belize over their diplomatic relations with Taiwan, the self-ruled island claimed by Beijing as its territory. [Full story in link below.] Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Μάχη με τον καιρό και το κόστος για το ελληνικό κάστανο: Οι τιμές, οι εξαγωγές και το μέλλον της καλλιέργειας Photo: Taiwan Presidential Office. https://t.co/fFRh6uOK3z — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) October 12, 2026

Στα μέτρα που έλαβε το Πεκίνο περιλαμβάνεται η απαγόρευση έκδοσης βίζας εισόδου στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, αλλά και η απαγόρευση προς κινεζικούς οργανισμούς και πρόσωπα να εμπλέκονται σε συναλλαγές, συνεργασίες ή άλλες δραστηριότητες, ανέφερε το ίδιο υπουργείο σε δύο ανακοινώσεις.

Η Κίνα θεωρεί την Ταιβάν που έχει δημοκρατική διακυβέρνηση ως κινεζικό έδαφος, μία διεκδίκηση που απορρίπτει σθεναρά η κυβέρνηση στην Ταϊπέι.