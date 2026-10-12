Κίνα: Κυρώσεις σε υπουργούς της Παραγουάης και του Μπελίζ για τις διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν

Το Πεκίνο επέβαλε κυρώσεις στον υπουργό Επικοινωνιών της Παραγουάης και στον υπουργό Εξωτερικών του Μπελίζ λόγω των διπλωματικών τους σχέσεων με την Ταϊβάν. Η Κίνα επικαλέστηκε την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια ως λόγους για τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν απαγόρευση έκδοσης βίζας για Χονγκ Κονγκ και Μακάο, καθώς και απαγόρευση συναλλαγών με κινεζικούς οργανισμούς.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Κίνα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Πεκίνο επέβαλε κυρώσεις στον υπουργό Επικοινωνιών της Παραγουάης και στον υπουργό Εξωτερικών του Μπελίζ.
  • Η Κίνα επικαλέστηκε την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια, χαρακτηρίζοντας «αντικινεζική» τη συμπεριφορά των πολιτικών που πιέζουν για τη διατήρηση διπλωματικών σχέσεων με την Ταϊβάν.
  • Στα μέτρα περιλαμβάνεται η απαγόρευση έκδοσης βίζας εισόδου σε Χονγκ Κονγκ και Μακάο, καθώς και η απαγόρευση σε κινεζικούς οργανισμούς να εμπλέκονται σε συναλλαγές με τους υπουργούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κυρώσεις στον υπουργό Επικοινωνιών της Παραγουάης, όπως επίσης και στον υπουργό Εξωτερικών του Μπελίζ, επέβαλε από σήμερα το Πεκίνο, επί τη βάσει των σχέσεών τους με την Ταϊβάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επικαλέστηκε την εθνική κυριαρχία της και την ασφάλεια ως τους βασικούς λόγους για την επιβολή των κυρώσεων, τονίζοντας ότι μερικοί από τους πολιτικούς του Μπελίζ και της Παραγουάης έχουν «αντικινεζική» συμπεριφορά πιέζοντας τις χώρες τους για τη διατήρηση διπλωματικών σχέσεων με την Ταϊβάν.

Στα μέτρα που έλαβε το Πεκίνο περιλαμβάνεται η απαγόρευση έκδοσης βίζας εισόδου στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, αλλά και η απαγόρευση προς κινεζικούς οργανισμούς και πρόσωπα να εμπλέκονται σε συναλλαγές, συνεργασίες ή άλλες δραστηριότητες, ανέφερε το ίδιο υπουργείο σε δύο ανακοινώσεις.

Η Κίνα θεωρεί την Ταιβάν που έχει δημοκρατική διακυβέρνηση ως κινεζικό έδαφος, μία διεκδίκηση που απορρίπτει σθεναρά η κυβέρνηση στην Ταϊπέι.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ