GNTM: Για ένα ζευγάρι η αποχώρηση είναι μονόδρομος

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Στο χθεσινό (Δευτέρα 12/10) επεισόδιο του GNTM 7, οι 22 διαγωνιζόμενοι αφέθηκαν στα έμπειρα χέρια του Σταμάτη Καραΐσκου, ο οποίος επιμελήθηκε τα μαλλιά τους, αναδεικνύοντας τα «δυνατά» χαρακτηριστικά του καθενός.

Στο πλατό αποχώρησης, τα μοντέλα κρίθηκαν για τη διπλή τους φωτογράφιση σε ζευγάρια, με τους ίδιους να έχουν επιλέξει τη φωτογραφία που παρουσιάστηκε στους κριτές.

Την καλύτερη λήψη είχαν η Φωτεινή Καραμήτσιου και ο Γιάννης Μαυροδόντης, με τον τελευταίο να κερδίζει το έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση.

Αντίθετα, η Μαριέττα Δαρζέντα και ο Σταύρος Μαρτάρας δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας, με αποτέλεσμα το ταξίδι τους στο GNTM 7 να ολοκληρωθεί πρόωρα.

Απόψε, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, μια νέα δοκιμασία περιμένει τα 20 μοντέλα, που συνεχίζουν στο GNTM 7, σε μια απαιτητική φωτογράφιση, στην οποία καλούνται για ακόμη μία φορά να συνεργαστούν σε ζευγάρια.

Ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους σε ένα ιδιαίτερο set, με μια δοκό ισορροπίας τοποθετημένη στο κέντρο.

Στόχος των μοντέλων είναι να ισορροπήσουν πάνω στη δοκό και να συνεργαστούν αρμονικά, προκειμένου να αναδείξουν τις αέρινες δημιουργίες που φορούν.

Σύμμαχός τους σε αυτή τη δοκιμασία είναι η φωτογράφος Κατερίνα Τσατσάνη. Ωστόσο, η συνεργασία δεν αποδεικνύεται εύκολη υπόθεση για όλους.

Ποιο θα είναι το προνόμιο του Γιάννη, ως νικητή της προηγούμενης φωτογράφισης;

Την επόμενη ημέρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επισκέπτεται το σπίτι των μοντέλων και τους ζητά και πάλι να επιλέξουν τη φωτογραφία που θα «φτάσει» στους κριτές.

Στο πλατό αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς είναι έτοιμοι να αξιολογήσουν ποια μοντέλα είχαν καλή ή μέτρια απόδοση και ποια δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας.

Μόνο ένα ζευγάρι θα καταφέρει να ξεχωρίσει, κερδίζοντας 1.000 ευρώ και ασυλία. Για ένα άλλο ζευγάρι, όμως, αυτό με την πιο αδύναμη φωτογραφία, η αποχώρηση είναι μονόδρομος.

GNTM 7 | Το trailer του 8ου επεισοδίου

Απόψε, Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 21:00