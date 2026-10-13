Ρόδος: 65χρονη καταδικάστηκε σε 9 μήνες φυλακή με αναστολή για κλοπή τσάντας με 4.000 ευρώ – Είχε κρύψει τα χρήματα σε εκκλησία

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δικαστήριο
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Σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε σήμερα το μεσημέρι από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο της Ρόδου, 65χρονη αλλοδαπή, η οποία αφαίρεσε από σούπερ μάρκετ τσάντα που περιείχε 4.000 ευρώ και στη συνέχεια έκρυψε τα χρήματα σε εκκλησία.

Στο δικαστήριο η 65χρονη ισχυρίστηκε ότι μετάνιωσε για την πράξη της και ότι στη συνέχεια υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρύψει τα χρήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η κλοπή σημειώθηκε στις 3.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, σε σούπερ μάρκετ τουριστικής περιοχής στην ανατολική πλευρά του νησιού. Η γυναίκα αφαίρεσε την τσάντα και αποχώρησε από το κατάστημα.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή τα μεσάνυχτα και ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου. Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου μία ώρα αργότερα την 65χρονη, η οποία τους οδήγησε στην εκκλησία όπου βρίσκονταν τα χρήματα. Το ποσό των 4.000 ευρώ κατασχέθηκε και αποδόθηκε στη δικαιούχο.

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