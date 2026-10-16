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Τραμ παρέσυρε πεζή στον Πειραιά – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Τραμ παρέσυρε πεζή στον Πειραιά – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Σοβαρό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) στον Πειραιά, όταν συρμός του Τραμ παρέσυρε μία πεζή, στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες και θα διερευνηθούν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής στον Πειραιά, όταν συρμός του Τραμ παρέσυρε μία πεζή.
  • Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.
  • Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) στον Πειραιά, όταν συρμός του Τραμ παρέσυρε μία πεζή, στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Τζάνειο» νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες και θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ., σήμερα, Παρασκευή 16/10, στις 12:54, σημειώθηκε περιστατικό σοβαρού τραυματισμού γυναίκας στην Ακτή Ποσειδώνος, στον Πειραιά, όταν, στην προσπάθειά της να διασχίσει τον τροχιόδρομο, ήρθε σε επαφή με όχημα του Τραμ.

Η γυναίκα παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία.

 

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