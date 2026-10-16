Κικίλιας από Τόκιο: Ελλάδα και Ιαπωνία έχουμε τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς ναυτιλιακές εξελίξεις

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Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας στους τομείς της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς και τις διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, συζήτησε στο Τόκιο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με εκπροσώπους της Ιαπωνικής Ένωσης Εφοπλιστών (JSA).

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Instagram, ο υπουργός συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης, Masanori Kato και τον γενικό γραμματέα, Yasuhiro Shinohara, παρουσία των πρέσβεων των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και οι επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στο παγκόσμιο εμπόριο και στις τιμές των αγαθών και των καυσίμων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ισορροπημένου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

«Ελλάδα και Ιαπωνία έχουμε τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς ναυτιλιακές εξελίξεις», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ναυτιλία επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και το κόστος των αγαθών και των καυσίμων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και ναυτιλιακής κοινότητας είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Ο υπουργός Ναυτιλίας απηύθυνε πρόσκληση στους εκπροσώπους της ιαπωνικής ναυτιλίας να επισκεφθούν την Ελλάδα, προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassilis Kikilias (@vkikilias)

«Η Ελλάδα και η Ιαπωνία έχουν ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς. Τώρα μπορούμε να διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας», κατέληξε στην ανάρτησή του.