Κύπρος: Ελεύθερος με πρόστιμο 3.000 ευρώ ο Βρετανός πατέρας που είχε δηλώσει «ένοχος» για τον θάνατο του 2χρονου γιου του – «Θα ζεις με τις τύψεις για την υπόλοιπη ζωή σου»

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία, που μετέτρεψε τις καλοκαιρινές διακοπές σε εφιάλτη, έκλεισε και τυπικά στις δικαστικές αίθουσες της Κύπρου.

Ο Βρετανός πατέρας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για την πτώση του μόλις 2 ετών γιου του από παράθυρο τετάρτου ορόφου ξενοδοχείου στην Πάφο, αποχώρησε από το δικαστήριο χωρίς κάποια ποινή φυλάκισης.

Η απόφαση και το ξέσπασμα του πατέρα

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 37χρονος Τζόσουα Φόστερ, στέλεχος της εταιρείας KPMG από το Έσεξ, ξέσπασε σε λυγμούς και αγκάλιασε τον συνήγορό του στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Πάφου, όταν η δικαστής Φρόσω Χριστοδουλίδου ανακοίνωσε ότι η φυλάκιση δεν ήταν η κατάλληλη ποινή και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό, αναφέρει η philenews, θα αφαιρεθεί από την εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ που είχε καταβάλει ως εγγύηση στα πλαίσια των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν διαρκούσης της δικαστικής διαδικασίας.

Το υπόλοιπο ποσό θα του επιστραφεί τώρα, σημειώνει η Cyprus Mail.

Αμέσως μετά, ο 37χρονος πλησίασε τους γονείς του στο πίσω μέρος της αίθουσας, τους αγκάλιασε και τους είπε χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να πάμε σπίτι».

«Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Για το μόνο που ανυπομονώ τώρα, είναι να επιστρέψω στο σπίτι μου και να είμαι μαζί με τη σύζυγο και την κόρη μου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Φόστερ έξω από το δικαστήριο.

Η δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ σοβαρή», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρχε πρόθεση πρόκλησης θανάτου και αποδέχθηκε την παραδοχή ενοχής, τη συμπεριφορά και τις προσωπικές περιστάσεις του κατηγορουμένου ως ελαφρυντικά.

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι για την υπόλοιπη ζωή του θα φέρει το βάρος των τύψεων για την απώλεια του παιδιού του με αυτόν τον τραγικό τρόπο», ανέφερε η δικαστής.

Συνοψίζοντας την υπόθεση, η Χριστοδουλίδου επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν «θλίψη και στενοχώρια» και ότι έπρεπε να αξιολογήσει την αμέλεια παράλληλα με τις προσωπικές συνθήκες.

«Όποτε υπάρχει απώλεια ζωής, καμία ποινή δεν είναι ικανοποιητική», τόνισε.

Αναγνώρισε ότι, αν και η συμπεριφορά ήταν αμελής, επρόκειτο για ένα λάθος και ότι ο πατέρας δεν είχε συνειδητοποιήσει πως το παράθυρο ήταν ανοικτό.

Αν και ο Φόστερ είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα την ίδια ημέρα, η δικαστής σημείωσε ότι αυτό δεν έπαιξε ρόλο στο ατύχημα, τονίζοντας ότι δεν είχε αίσθηση του κινδύνου και ότι «όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα».

Επιπλέον, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «συνεργάστηκε αμέσως», γλιτώνοντας χρόνο από το δικαστήριο, ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη —συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του— υπέφεραν ανείπωτα και ότι ο ίδιος δεν είχε ποινικό μητρώο.

Πρόσθεσε ότι «δεν υπήρχε χρόνος αντιδράσης όταν το παιδί γλίστρησε από τα χέρια του» σε «στιγμές χαλάρωσης», σημειώνοντας πως ήταν αμέλεια το ότι δεν ελέγχθηκε αν το παράθυρο ήταν ανοικτό ή κλειστό.

Ωστόσο, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «αθώο λάθος», συμπληρώνοντας ότι η υπόθεση προκάλεσε «μεγάλη ζημιά στην οικογένειά του», η καριέρα του θα επηρεαστεί και η φυλάκιση δεν κρίθηκε σκόπιμη, αν και «δεν μπορούσε να παραβλέψει τη σοβαρότητα της υπόθεσης».

Η τραγωδία στο πεντάστερο ξενοδοχείο

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου στο πεντάστερο ξενοδοχείο King Evelthon, κοντά στην Πάφο. Ο Φόστερ είχε φτάσει στο ξενοδοχείο τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας μαζί με τη σύζυγό του, τον 2 ετών γιο τους, την 5χρονη κόρη τους και τα πεθερικά του.

Το απόγευμα, αφού ήπιαν ποτά στην πισίνα, επέστρεψαν στο δωμάτιο πριν κατευθυνθούν προς το ασανσέρ με τον γιο του και τον πεθερό του για να συναντήσουν την υπόλοιπη οικογένεια για δείπνο, περιγράφει η Daily Mail.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο Φόστερ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του, παίζοντας μαζί του όπως κάθε πατέρας σε μια ευχάριστη στιγμή διακοπών.

Καθώς πλησίαζαν στο μεγάλο παράθυρο, διαστάσεων 2,7 επί 1,2 μέτρων, το μικρό αγόρι πρόσεξε τις πισίνες στον εξωτερικό χώρο. Πιστεύοντας λανθασμένα ότι το παράθυρο ήταν κλειστό με προστατευτικό τζάμι, ο πατέρας ακούμπησε για λίγο το παιδί στο περβάζι για να δει τη θέα.

Όμως το παράθυρο ήταν ανοιχτό. Μέσα σε μια στιγμή, ο Φόστερ έχασε την ισορροπία και την επαφή με τον γιο του, ο οποίος γλίστρησε και βρέθηκε στο κενό από ύψος περίπου 10 μέτρων.

Όπως ανέφερε η δημόσια κατήγορος, Χρύσω Περγαντή, ο πατέρας είδε το παιδί να πέφτει, κατέβηκε εσπευσμένα με το ασανσέρ και έτρεξε προς το μέρος του, βρίσκοντάς το αναίσθητο στη βεράντα.

Η σύζυγός του ενημερώθηκε αμέσως και έσπευσε στο σημείο όπου «κράτησε το παιδί στην αγκαλιά της».

Παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης, το αγοράκι έφερε πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο και δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, σε δείγμα αίματος που λήφθηκε από τον Φόστερ μετά τη σύλληψή του ανιχνεύθηκαν 34mg αλκοόλ ανά 100ml (ισοδύναμο με περίπου ένα ποτό), ενώ εργαστηριακές εκτιμήσεις υπολόγισαν ότι την ώρα του ατυχήματος η συγκέντρωση ήταν στα 124mg (περίπου τέσσερα ποτά), στοιχείο που ωστόσο δεν αποτελούσε το κύριο μέρος της κατηγορίας.