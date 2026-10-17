«Φως στο Τούνελ»: Πρεμιέρα για την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη – «Εγκαινιάζουμε την 32η τηλεοπτική χρονιά μας»

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική έναρξη επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες η Αγγελική Νικολούλη, το βράδυ της Παρασκευής (16/10), σηματοδοτώντας την έναρξη της 32ης τηλεοπτικής σεζόν της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Η έμπειρη δημοσιογράφος καλωσόρισε το κοινό της εκπομπής, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην πολυετή πορεία της και υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης και της αγάπης που της δείχνουν οι τηλεθεατές όλα αυτά τα χρόνια.

«Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κι όμως, μετράμε τα 31 χρόνια που έφυγαν και εγκαινιάζουμε αυτή τη νύχτα την 32η τηλεοπτική χρονιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η διαδρομή της εκπομπής δεν θα ήταν ίδια χωρίς τη στήριξη του κοινού.

Όπως τόνισε, η αγάπη και η ανταπόκριση των τηλεθεατών αποτελεί διαχρονικά την κινητήρια δύναμη για τη συνέχιση της δημοσιογραφικής έρευνας και της προσπάθειας να έρθουν στο φως σημαντικές υποθέσεις.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Αγγελική Νικολούλη εξέφρασε τις ευχαριστίες της σε όσους επικοινώνησαν μαζί της για να της ευχηθούν για τη νέα σεζόν, καθώς και σε εκείνους που της έστειλαν λουλούδια και δώρα με αφορμή την πρεμιέρα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα στελέχη του MEGA και στους συνεργάτες της παραγωγής, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην πολυετή πορεία του «Φως στο Τούνελ».

Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε τον διευθυντή προγράμματος του σταθμού, κ. Σούσουλα, τη διευθύντρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, κ. Βλαβιανού, καθώς και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται πίσω από τις κάμερες.

Το αφιέρωμα στις 48 υποθέσεις ανθρωποκτονιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η παρουσιάστρια στις υποθέσεις που απασχόλησαν την εκπομπή κατά τη διάρκεια των 31 προηγούμενων ετών, προαναγγέλλοντας ένα σύντομο βίντεο αφιερωμένο σε 48 ανθρωποκτονίες, στη διαλεύκανση των οποίων συνέβαλε το «Φως στο Τούνελ».

Πριν ξεκινήσει την πρώτη έρευνα της νέας τηλεοπτικής περιόδου, η δημοσιογράφος κάλεσε τους τηλεθεατές να θυμηθούν σημαντικές στιγμές από την πορεία της εκπομπής και τις υποθέσεις που άφησαν το αποτύπωμά τους.

«Θέλω, φίλοι μου, πριν πάρουμε τη δύσβατη ανηφόρα με την αποψινή έρευνά μας, να δούμε ένα σύντομο βίντεο και να θυμηθούμε τις 48 δολοφονίες που βοήθησε το Τούνελ να φωτιστούν όλα αυτά τα 31 χρόνια», σημείωσε χαρακτηριστικά.