ΕΛ.Α.Σ.: Στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου το Προγραμματικό Συνέδριο

Τη διοργάνωση Προγραμματικού Συνεδρίου στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου του 2027 αποφάσισε η διευρυμένη Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ), η οποία συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα.

Στην κοινή συνεδρίαση Πολιτικής Επιτροπής, τομεαρχών και μελών του Οργανωτικού Γραφείου, μετά την τοποθέτηση του προέδρου του κόμματος, την εισήγηση του γραμματέα Μίλτου Χατζηγιαννάκη και τις παρεμβάσεις των μελών της, η Πολιτική Επιτροπή αποφάσισε :

Τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, του ανώτατου διαβουλευτικού οργάνου της Συμπαράταξης, στις 21 Νοεμβρίου 2026.

Τη διοργάνωση εκδήλωσης τον Νοέμβριο για τη Δικαιοσύνη και την άνοδο της ακροδεξιάς.

Τη διοργάνωση εκδήλωσης τον Δεκέμβριο για την κατάσταση στην οικονομία και τον προϋπολογισμό.

Τη διεξαγωγή Προγραμματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα τέλη Ιανουαρίου, ή στις αρχές Φεβρουαρίου 2027.

Παράλληλα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα, έως τις γιορτές των Χριστουγέννων, εξορμήσεις, κάθε φορά σε διαφορετική περιφέρεια της χώρας.

Μετά την Κρήτη, η επόμενη περιοδεία έχει προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Οκτωβρίου στη Θεσσαλία.

Ταυτόχρονα τα μέλη και οι οργανώσεις του κόμματος υλοποιούν ήδη και προγραμματίζουν για το επόμενο διάστημα σειρά εκδηλώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη τη χώρα.

Όπως, τέλος, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία. Όποιος θέλει να είναι μέρος αυτής της δουλειάς, εγγράφεται στο myelas.gr.», καταλήγει.