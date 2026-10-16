Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 100-105 (παρ.): Αγχώθηκε αλλά έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα»

Τρεις ημέρες μετά το σπουδαίο διπλό στη Βαλένθια, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα και από τη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 105-100 στην παράταση, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Παρά τις σημαντικές απουσίες και τα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, η ομάδα του Πειραιά έδειξε χαρακτήρα, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων και πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, ανεβαίνοντας στο 5-1.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αποτέλεσε ξανά το βασικό επιθετικό όπλο του Ολυμπιακού, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκοράρισμα και στις κρίσιμες κατοχές. Ωστόσο, η νίκη είχε πολλούς πρωταγωνιστές.

Ο Εμπάι Εντζάι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, προσφέροντας ενέργεια, λύσεις στην επίθεση και καθοριστικές αμυντικές παρεμβάσεις. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος σημείωσε ένα μεγάλο τρίποντο στην τέταρτη περίοδο, ενώ ο Μοντέρο, ο Γουόρντ και ο Τζόσεφ έδωσαν σημαντικές βοήθειες.

Όλα αυτά σε μια βραδιά κατά την οποία ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε στην Αθήνα, ενώ οι τραυματισμοί των Χολ και Μιλουτίνοβ περιόρισαν τις επιλογές του Ολυμπιακού. Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Φουρνιέ αποχώρησε από το παρκέ με πέντε φάουλ.

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 13-7 στα πρώτα λεπτά, χάρη στην αποτελεσματικότητα του Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Η Μπαρτσελόνα, ωστόσο, βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 30-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Εντζάι ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, δίνοντας σημαντικές λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Ο Ολυμπιακός βρήκε καλύτερη ισορροπία, πήρε τον έλεγχο και έφτασε στο +7 (43-36), πριν ο Βεζένκοβ ευστοχήσει σε τρίποντο στην εκπνοή του ημιχρόνου για το 57-47.

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν την υπεροχή τους και στο τρίτο δεκάλεπτο. Παρά το άστοχο ξεκίνημα στην επίθεση, κατάφεραν να κρατήσουν τη διαφορά, με τον Βεζένκοβ να δίνει σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι. Στο 29ο λεπτό, το σκορ διαμορφώθηκε σε 74-60, με τον Ολυμπιακό να δείχνει πως είχε βάλει τις βάσεις για ένα μεγάλο διπλό.

Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Με τον Μοντέρο να βρίσκει χώρους και να σκοράρει, η Μπαρτσελόνα μείωσε σε 84-72 στο 33′, εκμεταλλευόμενη στη συνέχεια ένα διάστημα επιθετικής δυστοκίας των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο, με τον Βεζένκοβ και τον Εντζάι να δίνουν λύσεις από τη γραμμή των βολών. Το μεγάλο τρίποντο του Μίλερ-ΜακΙντάιρ για το 90-83 έμοιαζε να γέρνει οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων.

Η Μπαρτσελόνα, όμως, απάντησε με σερί 6-0 και επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης. Με το σκορ στο 90-89, οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να αλλάξουν τις ισορροπίες, αλλά δεν την αξιοποίησαν. Ο Βεζένκοβ ευστόχησε σε βολές, πριν ο Ρόμπινσον με τρίποντο ισοφαρίσει σε 92-92, μόλις 1,8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε στην τελευταία κατοχή και η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις κρίσιμες στιγμές. Ο Εντζάι ήταν καθοριστικός, ευστοχώντας από την περιφέρεια, κερδίζοντας βολές και πραγματοποιώντας μια σημαντική τάπα, ενώ στη συνέχεια κάρφωσε, δίνοντας ώθηση στην ομάδα του.

Ο Μοντέρο πρόσθεσε ένα μεγάλο τρίποντο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Οι Πειραιώτες άντεξαν στην πίεση και έφυγαν από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» με το τελικό 105-100, πανηγυρίζοντας μια νίκη που επιβεβαιώνει τη δυναμική τους στο ξεκίνημα της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 (κ.α.), 100-105

Η βαθμολογία