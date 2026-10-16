Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 81-91: Πλήρωσε τα αμυντικά του κενά και γνώρισε την πρώτη ήττα

Την πρώτη του ήττα στη φετινή EuroLeague γνώρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 91-81 στο Telekom Center Athens, το βράδυ της Παρασκευής (16/10), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα στο αμυντικό κομμάτι, ενώ επιθετικά δεν βρήκε την απαραίτητη συνέπεια, ιδιαίτερα πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων. Οι μόλις 5 εύστοχες προσπάθειες σε 21 σουτ από τα 6,75μ. αποτύπωσαν τις δυσκολίες των γηπεδούχων, οι οποίοι είδαν το σερί τους να σταματά απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τις αμυντικές αδυναμίες του Παναθηναϊκού από τα πρώτα λεπτά, βρίσκοντας εύκολους πόντους και αξιοποιώντας τις επιπλέον κατοχές. Στην πρώτη περίοδο, η Χάποελ σημείωσε 9 πόντους μετά από τέσσερα λάθη των «πρασίνων», ενώ πρόσθεσε άλλους 6 από δεύτερες ευκαιρίες, χάρη στα επιθετικά ριμπάουντ.

Παράλληλα, η ομάδα του Ιτούδη έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 5/8 τρίποντα, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, που μέχρι το 30ό λεπτό είχε μόλις 4 εύστοχα σουτ σε 16 προσπάθειες από την περιφέρεια.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 13-9 στα πρώτα λεπτά. Ωστόσο, η Χάποελ αντέδρασε, αξιοποίησε τις επιθετικές της λύσεις και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 29-25.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με το «τριφύλλι» να περνά προσωρινά μπροστά με 42-41, έπειτα από εύστοχες βολές του Μπάντιο, εντυπωσιακή άμυνα του Γιαμπουσέλε και κάρφωμα του Λεσόρ στον αιφνιδιασμό. Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι δεν αξιοποίησαν το μομέντουμ, με τη Χάποελ να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 48-46.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Φρανσίσκο συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, φτάνοντας τους 17 προσωπικούς πόντους. Με τη συνδρομή του Σατοράνσκι, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 53-48, ενώ στη συνέχεια διατήρησαν τον έλεγχο και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +7 (66-59).

Η πίεση αυξήθηκε για τους «πράσινους» όταν ο ΛεΝτέι διαμόρφωσε το 71-61 με τρίποντο, δίνοντας για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στη Χάποελ.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Η είσοδος του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδωσε νέα ενέργεια στην ομάδα, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με ένα εντυπωσιακό σερί 11-0 και πέρασαν μπροστά με 72-71, περίπου πεντέμισι λεπτά πριν από τη λήξη.

Η Χάποελ, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία. Ο Κόφι έδωσε ξανά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, ο Φρανσίσκο ισοφάρισε σε 74-74, ενώ ο Μπράιαντ και ο ΛεΝτέι βρήκαν τις λύσεις που χρειάζονταν για να διαμορφώσουν το 84-78, δύο λεπτά πριν από το τέλος.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να επιστρέψει ξανά στη διεκδίκηση της νίκης και η Χάποελ Τελ Αβίβ έφυγε από την Αθήνα με ένα σημαντικό διπλό, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην πρώτη τους φετινή ήττα στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91