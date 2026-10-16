Χριστίνα Κοντοβά: «Είχα δύο αποβολές – Τότε ντρεπόμουν και δεν μιλούσα γι’ αυτές»

Για τις δύο αποβολές που είχε πριν από αρκετά χρόνια και τον χρόνο που χρειάστηκε προκειμένου να διαχειριστεί τις απώλειες μίλησε η Χριστίνα Κοντοβά, με ανάρτησή της στο Instagram.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια Εγκυμοσύνης και Βρεφών, η σχεδιάστρια μόδας περιέγραψε όσα βίωσε εκείνη την περίοδο, εξηγώντας ότι απέφευγε να μιλά για τις αποβολές, καθώς ένιωθε ντροπή και προσπαθούσε να δείχνει πως όλα ήταν φυσιολογικά, ενώ μέσα της αισθανόταν «άδεια».

Όπως ανέφερε, χρειάστηκαν χρόνια και προσωπική δουλειά για να μπορέσει να πενθήσει τις απώλειες με τον δικό της τρόπο. Στη συνέχεια βρήκε τον δικό της δρόμο προς τη μητρότητα, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν αναιρεί όσα είχε αισθανθεί τότε.

Το μήνυμα της Χριστίνας Κοντοβά

Στο Instagram Story που δημοσίευσε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, η Χριστίνα Κοντοβά έγραψε: «Πριν από αρκετά χρόνια είχα δύο αποβολές. Τότε ντρεπόμουν, δεν μιλούσα γι’ αυτές και προσποιούμουν πως όλα ήταν φυσιολογικά, ενώ μέσα μου ένιωθα άδεια. Χρειάστηκαν χρόνια και πολλή προσωπική δουλειά για να μπορέσω να τις πενθήσω με τον δικό μου τρόπο. Στη συνέχεια βρήκα και τον δικό μου δρόμο προς τη μητρότητα, χωρίς αυτό να αναιρεί όσα ένιωσα τότε.

Συχνά λέμε, ακόμα και με καλή πρόθεση, “έλα, δεν πειράζει, συμβαίνει”. Ναι, συμβαίνει. Αλλά κάθε γυναίκα το βιώνει διαφορετικά και κάθε απώλεια αξίζει τον χώρο και τον χρόνο της.

Για όλες τις γυναίκες που το έχουν βιώσει ή το βιώνουν τώρα: χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές και με το δικαίωμα να πενθήσουν με τον δικό τους τρόπο».