Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Λίγους ανθρώπους συμπαθούσα στη ζωή μου όσο τον Καπετάνιο – Καλό ταξίδι»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, επί σειρά ετών πρόεδρο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αναφερόμενος με θερμά λόγια στον «καπετάνιο».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Γιώργος Βαρδινογιάννης
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με μία προσωπική αναφορά αποχαιρέτησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, γνωστός ως «καπετάνιος», υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή την Παρασκευή 16/10.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, επισημαίνοντας ότι ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που συμπαθούσε ιδιαίτερα.

Σε μήνυμά του ανέφερε: «Λίγους ανθρώπους συμπαθούσα στη ζωή μου όσο τον Καπετάνιο. Ένας είναι ο καπετάνιος, ένας ήταν ο καπετάνιος, όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των νερών. Καπετάνιε, καλό ταξίδι. Δεν σε ξεχνάμε ποτέ».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ