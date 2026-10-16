Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Λίγους ανθρώπους συμπαθούσα στη ζωή μου όσο τον Καπετάνιο – Καλό ταξίδι»

Με μία προσωπική αναφορά αποχαιρέτησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, γνωστός ως «καπετάνιος», υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή την Παρασκευή 16/10.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, επισημαίνοντας ότι ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που συμπαθούσε ιδιαίτερα.

Σε μήνυμά του ανέφερε: «Λίγους ανθρώπους συμπαθούσα στη ζωή μου όσο τον Καπετάνιο. Ένας είναι ο καπετάνιος, ένας ήταν ο καπετάνιος, όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των νερών. Καπετάνιε, καλό ταξίδι. Δεν σε ξεχνάμε ποτέ».