Ολυμπιακός: Απολογήθηκε ο… μετανιωμένος Τάιλερ Ντόρσεϊ – Μετά την επιστροφή από την Ισπανία η απόφαση

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολογήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκο Λεπενιώτη, για το σχόλιο που έκανε στο Instagram, εκφράζοντας τη μεταμέλειά του για την αντίδρασή του.

Ο 30χρονος γκαρντ είχε προχωρήσει σε ξέσπασμα μέσω των social media κατά του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να τον θέσουν εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και να τον στείλουν πίσω στην Αθήνα, προκειμένου να απολογηθεί.

Κατά την απολογία του, ο Ντόρσεϊ αναγνώρισε ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη απέναντι στον σύλλογο και την ομάδα. Παράλληλα, μετέφερε στον Νίκο Λεπενιώτη ότι δεν είχε πρόθεση να δημιουργήσει πρόβλημα και ότι επιθυμεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό.

Οι αποφάσεις για την τιμωρία του

Η τελική απόφαση για την τιμωρία του Ντόρσεϊ αναμένεται να ληφθεί μετά την επιστροφή της αποστολής του Ολυμπιακού από την Ισπανία. Ο Νίκος Λεπενιώτης θα ενημερώσει τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ για όσα ειπώθηκαν στην απολογία του παίκτη, ενώ οι αδελφοί Αγγελόπουλοι αναμένεται να συναντηθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, πριν καταλήξουν στην οριστική απόφαση.

Ο Ντόρσεϊ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τον έναν μήνα, ενώ προβλέπεται να προπονείται μόνος του.

Ο διεθνής γκαρντ δεν θα αγωνιστεί ούτε στην αναμέτρηση με τον Βίκο για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Είχε επίσης μείνει εκτός δωδεκάδας στο παιχνίδι με τον Κολοσσό.

Μετά τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, οι Πειραιώτες θα μεταβούν απευθείας στα Ιωάννινα για την αναμέτρηση με τον Βίκο, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18/10 στις 13:00.

Προς το παρόν, η προσοχή του Ολυμπιακού παραμένει στραμμένη στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, με στόχο τη δεύτερη νίκη στη «διαβολοβδομάδα» και τη βελτίωση του ρεκόρ των πρωταθλητών Ευρώπης σε 5-1.

Την εφετινή σεζόν στη EuroLeague, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει αγωνιστεί σε πέντε παιχνίδια, με μέσο όρο 12,6 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, ενώ στο αρχικό υλικό καταγράφονται ποσοστά 62,5% στο τρίποντο και 40,7% στο τρίποντο.