Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής με Μπαρτσελόνα ο Ντόρσεϊ – Κλήθηκε σε απολογία

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποκλείστηκε από την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και κλήθηκε σε απολογία από την ΚΑΕ. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από δημόσιο σχόλιο του γκαρντ στο Instagram, στο οποίο εξέφρασε έντονα παράπονα για τη μη αποδέσμευσή του και την πληρωμή του.

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Ντόρσεϊ, Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει στην Αθήνα.
  • Ο διεθνής γκαρντ έκανε έντονα παράπονα στο Instagram, ρωτώντας: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;».
  • Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποφάσισε τον αποκλεισμό του από την αποστολή και τον κάλεσε σε απολογία για το δημόσιο σχόλιό του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30) και θα επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ κλήθηκε σε απολογία από τον Ολυμπιακό για το δημόσιο σχόλιό του κατά της ομάδας.

Ο διεθνής γκαρντ σε σχόλιο που έγραψε στο Instagram, έκανε έντονα παράπονα προς τους ανθρώπους της ομάδας: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;» έγραψε χαρακτηριστικά .

Ντόρσεϊ, Ολυμπιακός

Εκτός αποστολής και κλήση σε απολογία

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έπειτα από μετά από αυτή την ενέργεια του 30χρονου γκαρντ, αποφάσισε τον αποκλεισμό του από την αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα στο “Παλάου Μπλαουγκράνα” για την 6η αγωνιστική της EuroLeague και την άμεση επιστροφή του στην Αθήνα.

Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τον κάλεσε σε απολογία.

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