Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής με Μπαρτσελόνα ο Ντόρσεϊ – Κλήθηκε σε απολογία

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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30) και θα επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ κλήθηκε σε απολογία από τον Ολυμπιακό για το δημόσιο σχόλιό του κατά της ομάδας.

Ο διεθνής γκαρντ σε σχόλιο που έγραψε στο Instagram, έκανε έντονα παράπονα προς τους ανθρώπους της ομάδας: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;» έγραψε χαρακτηριστικά .

Εκτός αποστολής και κλήση σε απολογία

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έπειτα από μετά από αυτή την ενέργεια του 30χρονου γκαρντ, αποφάσισε τον αποκλεισμό του από την αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα στο “Παλάου Μπλαουγκράνα” για την 6η αγωνιστική της EuroLeague και την άμεση επιστροφή του στην Αθήνα.

Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τον κάλεσε σε απολογία.