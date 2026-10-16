Σκηνές φρίκης στο Χάρκοβο: Ρωσικό drone χτύπησε λαϊκή αγορά – Δύο νεκροί, ανάμεσά τους μια 71χρονη γυναίκα – ΒΙΝΤΕΟ

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα με drones στο Χάρκοβο, το πρωί της Παρασκευής (16/10), με μία λαϊκή αγορά να βρίσκεται ανάμεσα στους στόχους. Νεκροί είναι μία 71χρονη γυναίκα και ένας 58χρονος άνδρας, ενώ βίντεο από το σημείο της επίθεσης καταγράφει τις σορούς των θυμάτων σκεπασμένες στον δρόμο. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ενεργειακές και συγκοινωνιακές υποδομές, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στην πόλη.

Η νέα ρωσική επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας, την ώρα που πολίτες πραγματοποιούσαν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν περιοχές του Χαρκόβου, προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς και σημαντικές ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές.

Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Χαρκόβου, Όλεχ Σινιεχούμποφ, επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται μία γυναίκα ηλικίας 71 ετών και ένας άνδρας 58 ετών.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ιχόρ Τερέχοφ, ανέφερε ότι από τα ρωσικά πλήγματα επλήγη και αγορά, ενώ σύμφωνα με το ουκρανικό RBC-Ukraine, τα δύο θύματα ήταν εργαζόμενοι σε αυτήν.

Συγκλονίστηκες εικόνες από τη λαϊκή αγορά – Σκεπασμένες σοροί στον δρόμο

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά την επίθεση αποτυπώνει τις τραγικές συνέπειες του ρωσικού πλήγματος.

Στα πλάνα διακρίνονται δύο σοροί σκεπασμένες στον δρόμο, ενώ στο σημείο βρίσκονται εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίοι πραγματοποιούν τις απαραίτητες διαδικασίες μετά τον βομβαρδισμό.

Το βίντεο συνοδεύτηκε από μηνύματα για τις επιπτώσεις του πολέμου στην καθημερινότητα των Ουκρανών αμάχων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μία από τις αναρτήσεις, που συνοδεύεται από πλάνα με τις σκεπασμένες σορούς, αναφέρεται:

«Χάρκοβο σήμερα. Ένα ρωσικό drone χτύπησε μια αγορά. Μια γυναίκα 71 ετών και ένας άνδρας 58 ετών έχασαν τη ζωή τους. Κάποιος σήμερα περίμενε να ανοίξει η πόρτα και να επιστρέψουν στο σπίτι».

Η ανάρτηση συνεχίζει περιγράφοντας πώς ο πόλεμος έχει μετατρέψει ακόμη και τις απλούστερες καθημερινές δραστηριότητες σε επικίνδυνες δοκιμασίες.

«Αυτό κάνει η Ρωσία στην καθημερινή ζωή. Μετατρέπει τα ψώνια σε αγώνα επιβίωσης. Μετατρέπει το σπίτι σε ένα μέρος όπου φοβάσαι κάθε επόμενη έκρηξη», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα παιδιά της Ουκρανίας, που μεγαλώνουν υπό τη διαρκή απειλή των βομβαρδισμών.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να συνηθίζει τις σειρήνες, τον πόνο και τον φόβο για τη μητέρα του», αναφέρει το μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται από έκκληση για τη στήριξη προγραμμάτων αποκατάστασης παιδιών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Δύο νεκροί και 17 άνθρωποι που χρειάστηκαν βοήθεια – Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Σύμφωνα με τον Όλεχ Σινιεχούμποφ, ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων στο Χάρκοβο περιλαμβάνει δύο νεκρούς και συνολικά 17 ανθρώπους που υπέστησαν σωματικές ή ψυχολογικές συνέπειες.

Από αυτούς, 12 τραυματίστηκαν, ενώ άλλοι πέντε παρουσίασαν οξείες αντιδράσεις στρες εξαιτίας των επιθέσεων.

Δέκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί, μία γυναίκα 71 ετών και ένας άνδρας 58 ετών. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους», ανέφερε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πληγμάτων, ενώ οι τοπικές Αρχές προχώρησαν στην καταγραφή των ζημιών.

Νέα ρωσικά πλήγματα και σε άλλες περιοχές

Οι επιθέσεις στο Χάρκοβο πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερου κύματος ρωσικών βομβαρδισμών που έπληξαν διάφορες περιοχές της Ουκρανίας την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν συνολικά από τις επιθέσεις, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν επίσης σε εμπορικά κέντρα και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Στη βορειοδυτική περιφέρεια Βολίν, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση επεξεργασίας τροφίμων, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων οκτώ.

Παράλληλα, χτυπήματα σημειώθηκαν σε εμπορικά κέντρα στις περιοχές του Σούμι και του Ρίβνε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών και την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών.

Οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης που επηρέασαν περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας, το οποίο ανακοίνωσε ότι συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της παροχής.

Η νέα επίθεση στο Χάρκοβο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι, καθώς ακόμη και μια συνηθισμένη επίσκεψη στη λαϊκή αγορά μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία.

Προσοχή σκληρές εικόνες: