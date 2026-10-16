Ζελένσκι: «Ο Πούτιν θέλει να μας καταστρέψει» – Η εκκωφαντική σιωπή 15 δευτερολέπτων για τον Τραμπ – ΒΙΝΤΕΟ

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Με 15 δευτερόλεπτα σιωπής και ένα χαμόγελο απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ερώτηση εάν αισθάνεται ότι έχει μετατραπεί σε «αποδιοπομπαίο τράγο» για τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα του Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξαπέλυσε παράλληλα σφοδρή επίθεση κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει απλώς την κατάληψη εδαφών, αλλά την ίδια την εξαφάνιση της Ουκρανίας.

Η ασυνήθιστη αντίδραση του Ζελένσκι καταγράφηκε την Παρασκευή (16/10), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, μετά τις επαφές του με Ευρωπαίους ηγέτες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας ενόψει του χειμώνα, η αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και η συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή στήριξη προς το Κίεβο, σε μια περίοδο αυξανόμενων διαφωνιών με την Ουάσιγκτον για τη στάση της απέναντι στη Μόσχα.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, δημοσιογράφος του Sky News τον ρώτησε εάν θεωρεί ότι χρησιμοποιείται ως «αποδιοπομπαίος τράγος» για τις πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός πρόεδρος ενόψει των δύσκολων ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Ζελένσκι δεν απάντησε αμέσως. Παρέμεινε σιωπηλός για περίπου 15 δευτερόλεπτα, προτού χαμογελάσει και δηλώσει: «Αυτή είναι η απάντησή μου».

Αμέσως μετά, η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε, με την αντίδρασή του να αφήνει ανοιχτή την ερμηνεία της στάσης του απέναντι στον Τραμπ.

«Υπερασπίζομαι μόνο τα συμφέροντα της Ουκρανίας»

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε κληθεί να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες ο Ζελένσκι είναι δυσκολότερος συνομιλητής από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο υπήρχαν πάντοτε ζητήματα προς συζήτηση και δυνατότητες λήψης αποφάσεων.

«Υπερασπίζομαι μόνο τα συμφέροντα της Ουκρανίας», τόνισε, εξηγώντας ότι η χώρα του έχει δικαίωμα να αμύνεται απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Πούτιν ότι δεν επιδιώκει ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Δεν επιδιώκει διαπραγματεύσεις σε καμία μορφή», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος περιορίζεται σε λεκτικά παιχνίδια και δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

Χαρακτήρισε μάλιστα τις ενέργειες του Πούτιν «παρωδία» των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Ο Πούτιν θέλει να μας καταστρέψει – Η εναλλακτική είναι ο αφανισμός»

Σε ιδιαίτερα δραματικό τόνο, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι ρωσικές απαιτήσεις δεν περιορίζονται στο Ντονμπάς ή σε οποιαδήποτε άλλη ουκρανική περιοχή.

Αντίθετα, όπως υποστήριξε, αφορούν την ίδια την ύπαρξη της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους.

«Τώρα στεκόμαστε όρθιοι και πολεμάμε. Ποια είναι η εναλλακτική; Ο αφανισμός», δήλωσε.

«Ο Πούτιν θέλει να μας καταστρέψει. Δεν σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα», πρόσθεσε.

Αμφισβήτησε επίσης την άποψη ότι η Μόσχα θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με την απόκτηση ενός μόνο τμήματος της ουκρανικής επικράτειας.

«Πιστεύετε πραγματικά ότι χρειάζεται μόνο ένα μέρος της χώρας μας;», διερωτήθηκε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι περαιτέρω ρωσικές προελάσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέο κύμα Ουκρανών προσφύγων προς την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στις επαφές του με τον Τραμπ, είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του επαναλαμβάνει συχνά πως επιθυμεί απλώς «να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

«Ναι, αλλά η Ρωσία μάς σκοτώνει, στο δικό μας έδαφος. Ήρθαν στη γη μας και συνεχίζουν να προχωρούν. Δεν θέλουν να σταματήσουν. Δεν θέλουν καν να παγώσουν τη σύγκρουση», υπογράμμισε.

Καταγγελία για τους περιορισμούς στο Starlink – «Δεν μπορούσαμε να καταρρίψουμε ορισμένα drones»

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν και οι δηλώσεις του Ζελένσκι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ουκρανική αεράμυνα, εξαιτίας περιορισμών στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starlink.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η υπηρεσία δεν διακόπηκε πλήρως, αλλά επιβλήθηκαν περιορισμοί ταχύτητας που επηρέασαν τις αμυντικές επιχειρήσεις.

«Το Starlink δεν απενεργοποιήθηκε, αλλά μειώθηκαν τα όρια ταχύτητας και δεν μπορούσαμε να καταρρίψουμε ορισμένα drones Shahed. Δεν μπορούσαμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα εργαλεία προστασίας του πληθυσμού μας», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά drones Shahed με κινητήρες τζετ μπορούν να κινούνται με ταχύτητα 400 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ το όριο που επιβλήθηκε στη λειτουργία του συστήματος περιορίστηκε στα 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ επικίνδυνη και δυσάρεστη έκπληξη», διευκρινίζοντας ότι οι περιορισμοί δεν επηρέασαν μόνο τις επιχειρήσεις κατάρριψης drones, αλλά και άλλες στρατιωτικές δραστηριότητες.

Όπως ανέφερε, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας βρίσκεται σε επικοινωνία με εταίρους της χώρας, οι οποίοι έχουν λάβει ενδείξεις από τον Λευκό Οίκο ότι οι δυνατότητες αυτές θα αποκατασταθούν.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η λειτουργία δεν έχει ακόμη επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα, παρά τη σταδιακή βελτίωση που καταγράφεται.

«Δώστε μας πυραύλους για να προστατεύσουμε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις»

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε εκτενώς και στη συμφωνία των ΗΠΑ με τη Ρωσία για το ντίζελ, την οποία η ουκρανική πλευρά αντιμετωπίζει με έντονη ανησυχία.

Όπως είπε, το Κίεβο αιφνιδιάστηκε από τη συμφωνία και θεωρεί ότι θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Υποστήριξε ότι η αποδοχή τέτοιων ρυθμίσεων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες συμφωνίες στον τομέα του φυσικού αερίου ή για περαιτέρω χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

«Αν δεν αντισταθώ σε αυτό, αν δεν το υπερασπιστώ, ποιος άλλος θα το κάνει διπλωματικά;», διερωτήθηκε.

Παρά τις αντιρρήσεις του, δήλωσε ότι η Ουκρανία παραμένει πρόθυμη να στηρίξει μια εκεχειρία που θα αφορά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας ότι η απόφαση εξαρτάται από τη Μόσχα.

«Και αν δεν υπάρξει ενεργειακή εκεχειρία, δώστε μας αντιβαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσω τις ενεργειακές εγκαταστάσεις μου», τόνισε.

Διευκρίνισε ότι δεν ζητά μεγάλο αριθμό πυραύλων, αλλά επαρκή ποσότητα για την προστασία των ουκρανικών υποδομών κατά την περίοδο ισχύος της συμφωνίας για το ντίζελ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές βρίσκονται σε επικοινωνία και αναμένεται να οργανώσουν νέα συνάντηση τις επόμενες ημέρες.

I am grateful for your support for Ukraine. Thank you. We’ve been through a lot together – during these years of full-scale war. None of us wanted this war, absolutely none of us. But it is us who have to deal with its brutality and all the instability it has caused. Unity in defense is always built by many standing together. Without a determined European Union capable of making strong decisions Putin would have gone much further by now. The European Union has not fallen apart. It has not backed down or given in to fear when it came to defending the European way of life. And that mattered just as much as the courage of Ukrainians. From an address to the participants of the European Council meeting. (1/5) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

«Η Ευρώπη είναι ενωμένη» – Νέα F-16 και αγώνας για την αεράμυνα

Σε αντίθεση με τις δυσκολίες που περιέγραψε στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών.

Όπως είπε, στις επαφές του άκουσε «μόνο υποστήριξη», ακόμη και μετά τη διαφωνία του με τις ΗΠΑ για τη συμφωνία που αφορά το ρωσικό ντίζελ.

«Αισθάνομαι την πλήρη υποστήριξη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που απορρέουν από τη ρωσική επιθετικότητα, επικαλούμενος πρόσφατα περιστατικά στη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

«Η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι όσο η Ουκρανία στέκεται όρθια, τόσο μικρότερος θα είναι ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης με τη Ρωσία», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν επαρκείς αναχαιτιστικούς πυραύλους ώστε να βοηθήσουν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τον χειμώνα.

Εξήγησε, ωστόσο, ότι η χώρα του εξακολουθεί να συγκεντρώνει πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα με μεγάλη δυσκολία, εξασφαλίζοντας μικρές ποσότητες από διαφορετικούς εταίρους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι αναμένει την παράδοση επιπλέον μαχητικών F-16 από το Βέλγιο έως το τέλος του 2026.

Στις συνομιλίες του έθεσε ακόμη το ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, εκφράζοντας την επιθυμία τα κεφάλαια αυτά να αξιοποιηθούν προς όφελος της Ουκρανίας και να παραμείνουν προστατευμένα από ενδεχόμενη επιστροφή τους στη Ρωσία.