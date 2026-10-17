«Φως στο Τούνελ»: «Θρίλερ» με τον θάνατο υπεύθυνου ασφαλείας σε στρατιωτικό χώρο – Τα διαγραμμένα μηνύματα και ο καταστροφέας εγγράφων

Ένα σκοτεινό θρίλερ με επίκεντρο τρεις διαφορετικούς και ιδιαίτερα ευαίσθητους χώρους εξέτασε το «Φως στο Τούνελ», στην πρεμιέρα της 32ης τηλεοπτικής σεζόν του.

Η εκπομπή επιχείρησε να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης του Νίκου Λεβέντη, ο οποίος εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ζωγράφου και εντοπίστηκε νεκρός οκτώ ημέρες αργότερα, στον χώρο στάθμευσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Με ειδική άδεια, η κάμερα του «Τούνελ» πέρασε την πύλη του στρατιωτικού χώρου και πραγματοποίησε αυτοψία εκεί όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος, για τον άτυχο άνδρα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος είναι και ξάδερφος του Νικόλαου Λεβέντη, περιέγραψε το χρονικό της εξαφάνισής του, ανατρέχοντας στα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν, μέχρι τη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση του εντοπισμού του.

«Ειδοποιήθηκα από τον πατέρα του στις 15 Ιουνίου ότι ο Νίκος είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της 14ης Ιουνίου. Το γεγονός αυτό τον ανάγκασε να δηλώσει την εξαφάνιση του γιου του στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια μπήκε σε μια μεγάλη περιπέτεια. Οκτώ ημέρες αργότερα, ειδοποιηθήκαμε από το 251 ότι είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας, ο οποίος έφερε φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του Νίκου, εδώ, στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, δέχθηκε τηλεφώνημα από αξιωματικό, ο οποίος προσπαθούσε εναγωνίως να διαπιστώσει αν ο Νίκος είχε επισκεφθεί κάποιον στο νοσοκομείο.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βρίσκεται εκεί. Δεν είχε κάποιον να επισκεφθεί. Αν αντιμετώπιζε ο ίδιος κάποιο πρόβλημα υγείας, θα απευθυνόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο, καθώς ο πατέρας του είναι απόστρατος ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Αναζητούμε λοιπόν, πώς βρέθηκε σε αυτόν τον χώρο, μέσα στην περίφραξη του στρατιωτικού νοσοκομείου, ο οποίος είναι πλήρως εποπτευόμενος και καλά φυλασσόμενος».

Ο Στέφανος Λεβέντης, αδελφός του Νίκου, περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο άτυχος άνδρας τις τελευταίες ημέρες πριν από την εξαφάνισή του, κάνοντας λόγο για έντονη αναστάτωση και προβλήματα που, όπως του είχε αναφέρει, αντιμετώπιζε στον επαγγελματικό του χώρο.

«Τον τελευταίο καιρό ήταν αναστατωμένος από κάτι. Έλεγε ότι ήθελε να πάει στην Αστυνομία αλλά το μόνο που μου ανέφερε ήταν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη δουλειά. Δεν μου είπε τίποτε άλλο. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας σε ιδιαίτερα απαιτητικό και υπεύθυνο πόστο . Είχε τελειώσει το Τμήμα Φυσικής στην Πάτρα και είχε ξεκινήσει μεταπτυχιακές σπουδές, τις οποίες δυστυχώς, δεν ολοκλήρωσε. Ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος, ένα πολύ καλό παιδί. Πάντα προσπαθούσε να βοηθά τους άλλους. Δεν πήγαινε ποτέ στην περιοχή όπου εντοπίστηκε. Δεν είχε λόγο να περπατήσει δυόμισι χιλιόμετρα προς τα εκεί…».

«Πάγωσα με αυτό που είδα»

Το μακάβριο θέαμα παρέμεινε χαραγμένο στη μνήμη του ανθρώπου που εντόπισε τυχαία τη σορό του Νίκου Λεβέντη, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο μαζί με τη σύζυγό του.

Όπως περιέγραψε στην εκπομπή, αντιλήφθηκε μια έντονη δυσοσμία και πλησίασε για να διαπιστώσει από πού προερχόταν. Τότε είδε τη σορό πίσω από ψηλά χόρτα, σε απόσταση περίπου δύο μέτρων, με την εικόνα να τον αφήνει σοκαρισμένο.

«Βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Πήγαμε με τη γυναίκα μου στο νοσοκομείο για μια εξέταση και βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή την εικόνα. Τα χόρτα ήταν ψηλά και εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος πίσω τους, με την πλάτη στο έδαφος. Μη φανταστείτε ότι είδα πολλά, απλώς τη μορφή του. Με αυτό που αντίκρισα, πάγωσα…», περιέγραψε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Μύριζε κάτι πολύ άσχημα. Πλησίασα για να δω τι ήταν και τότε τον εντόπισα. Δεν έφτασα ακριβώς από πάνω του, έμεινα σε απόσταση περίπου δύο μέτρων. Από όσα άκουσα από τους στρατιωτικούς και τους υπόλοιπους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, φαίνεται πως βρισκόταν εκεί για αρκετές ημέρες και κανείς δεν τον αντιλήφθηκε…».

«Είχε σβήσει στοιχεία από τις συσκευές του…»

Ο Στέφανος Λεβέντης αναφέρθηκε και στην τελευταία περίοδο της ζωής του αδελφού του που έδειχνε ιδιαίτερα πιεσμένος.

«Το Σάββατο 12 Ιουνίου και την Κυριακή 13 Ιουνίου ζήτησε άδεια. Από συζητήσεις που είχα με τον πατέρα μου, έμαθα ότι το τελευταίο διάστημα ήταν γενικά σε ένταση και αγχωμένος. Δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί κάτι συγκεκριμένο. Ο πατέρας μου προσπάθησε να μάθει αλλά ο Νίκος δεν του αποκάλυψε τίποτα.

Αυτό που γνωρίζω είναι ότι την τελευταία περίοδο είχε καθαρίσει το τάμπλετ, το λάπτοπ και το κινητό του. Είχε διαγράψει αρκετά στοιχεία από τις συσκευές του αλλά δεν γνωρίζω τι ακριβώς ήταν αυτά», ανέφερε.

Τα διαγραμμένα μηνύματα και η αναζήτηση για καταστροφέα εγγράφων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στα μηνύματα ο Νίκος Λεβέντης αναζητούσε επίμονα έναν καταστροφέα εγγράφων.

Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια προκαλεί ερωτήματα για τον λόγο που χρειαζόταν τη συσκευή, αλλά και για το ενδεχόμενο να προσπαθούσε να καταστρέψει έγγραφα που θεωρούσε σημαντικά.

Στο μικροσκόπιο η εργασία του και η πρόσβαση σε κάμερες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές στην επαγγελματική δραστηριότητα του θύματος, καθώς γίνεται λόγος για εργασία σε υπηρεσία ασφαλείας με ευαίσθητο αντικείμενο, στην οποία φέρεται να υπήρχαν διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης σε κάμερες.

Η πληροφορία αυτή δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο σύνδεσης της επαγγελματικής του δραστηριότητας με τα μηνύματα που εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του.