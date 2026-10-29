Τραμπ για Φλάβιο Μπολσονάρου: «Δεν θα ανακατευτώ» – «Αλλόκοτες» οι εκλογές στη Βραζιλία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παρέμβει στην πολιτική κρίση που ξέσπασε στη Βραζιλία μετά τις προεδρικές εκλογές, χαρακτηρίζοντας ωστόσο «αλλόκοτη» την εκλογική διαδικασία όπου επικράτησε ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα. Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμφισβητεί το αποτέλεσμα και προανήγγειλε ότι θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιπολίτευση.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ για Φλάβιο Μπολσονάρου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη θέση ότι δεν προτίθεται να παρέμβει στην πολιτική κρίση στη Βραζιλία διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ και αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα.
  • «Δεν θα ανακατευτώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας «αλλόκοτες» τις εκλογές και υποστηρίζοντας ότι ο Βραζιλιάνος πολιτικός και η οικογένειά του υπέστησαν «πολύ άδικη μεταχείριση».
  • Σε ανακοίνωσή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Φλάβιο Μπολσονάρου διαμήνυσε ότι σκοπεύει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιπολίτευση από τις ΗΠΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη θέση ότι δεν προτίθεται να παρέμβει στην πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει στη Βραζιλία μετά τις προεδρικές εκλογές διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Βραζιλιάνο γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Δεν θα ανακατευτώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του Μπολσονάρου, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «αλλόκοτες» τις εκλογές της Κυριακής, στις οποίες επικράτησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τον Βραζιλιάνο πολιτικό και την οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν «πολύ άδικη μεταχείριση».

Οι δηλώσεις έγιναν πριν από την αναχώρησή του για το Οχάιο, όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει προεκλογική ομιλία.

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