Τραμπ για Φλάβιο Μπολσονάρου: «Δεν θα ανακατευτώ» – «Αλλόκοτες» οι εκλογές στη Βραζιλία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη θέση ότι δεν προτίθεται να παρέμβει στην πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει στη Βραζιλία μετά τις προεδρικές εκλογές διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Βραζιλιάνο γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Δεν θα ανακατευτώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του Μπολσονάρου, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «αλλόκοτες» τις εκλογές της Κυριακής, στις οποίες επικράτησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τον Βραζιλιάνο πολιτικό και την οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν «πολύ άδικη μεταχείριση».

Οι δηλώσεις έγιναν πριν από την αναχώρησή του για το Οχάιο, όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει προεκλογική ομιλία.