Καιρός: Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

Με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά, θα κυλήσει ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην Εύβοια και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα ενδέχεται τις πρώτες ώρες να είναι κατά τόπους έντονα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 6-7 μποφόρ, ενώ από το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 19-22 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά, θα κυλήσει ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην Εύβοια και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα ενδέχεται τις πρώτες ώρες να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ στα δυτικά και 4-5 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ. Από το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 19-22 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 23 βαθμούς.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή (ελάχιστη – μέγιστη)

  • Θράκη: 10 – 19°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 10 – 19°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 10 – 19°C
  • Δυτική Μακεδονία: 6 – 15°C
  • Ήπειρος: 10 – 20°C
  • Θεσσαλία: 8 – 18°C
  • Νησιά Ιονίου: 12 – 21°C
  • Δυτική Στερεά Ελλάδα: 11 – 22°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 11 – 22°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 10 – 22°C
  • Κυκλάδες: 15 – 20°C
  • Ανατολική Στερεά Ελλάδα – Εύβοια: 11 – 19°C
  • Κρήτη: 15 – 21°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 20°C
  • Δωδεκάνησα: 16 – 23°C
  • Αττική: 11 – 19°C
  • Θεσσαλονίκη: 11 – 19°C
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