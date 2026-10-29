Καιρός: Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

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Με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά, θα κυλήσει ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην Εύβοια και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα ενδέχεται τις πρώτες ώρες να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ στα δυτικά και 4-5 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ. Από το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 19-22 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 23 βαθμούς.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή (ελάχιστη – μέγιστη)