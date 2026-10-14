Λαμία: «Κόλλησε» το γκάζι της οδηγού και «πήρε σβάρνα» σταθμευμένα αυτοκίνητα – Δείτε εικόνες από το τροχαίο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10/26) στην οδό Αντικύρας, στη Λαμία. Η οδηγός ενός ΙΧΕ έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο όχημα, το οποίο με τη σειρά του, χτύπησε εκείνο που βρισκόταν ακριβώς μπροστά του, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η οδηγός, εμφανώς σοκαρισμένη μίλησε στο Lamia Report, και είπε ότι «κόλλησε» το γκάζι της, με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στο μαύρο Peugeot κι εκείνο με τη σειρά του να χτυπήσει το άλλο όχημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LamiaReport.gr (@lamiareport)

Η οδηγός αν και δεν φαινόταν να έχει χτυπήσει σοβαρά, χρειάστηκε την φροντίδα των διασωστών του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο της Λαμίας.

Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας, βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.