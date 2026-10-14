Λαμία: «Κόλλησε» το γκάζι της οδηγού και «πήρε σβάρνα» σταθμευμένα αυτοκίνητα – Δείτε εικόνες από το τροχαίο

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14/10/26, στην οδό Αντικύρας της Λαμίας, όταν η οδηγός ενός ΙΧΕ έχασε τον έλεγχο, λόγω κολλημένου γκαζιού. Το όχημα έπεσε πάνω σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ η οδηγός διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

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Λαμία/κόλλησε το γκάζι
Πηγή: Lamia Report
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα «ιδιαίτερο» τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λαμία, καθώς, σύμφωνα με την οδηγό, «κόλλησε» το γκάζι του οχήματός της.
  • Το όχημα έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε παρκαρισμένο Peugeot, το οποίο με τη σειρά του χτύπησε ένα Toyota, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
  • Η οδηγός διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ από τύχη δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός. Πλήρωμα της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ βρέθηκαν στο σημείο.

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10/26) στην οδό Αντικύρας, στη Λαμία. Η οδηγός ενός ΙΧΕ έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο όχημα, το οποίο με τη σειρά του, χτύπησε εκείνο που βρισκόταν ακριβώς μπροστά του, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

 

Η οδηγός, εμφανώς σοκαρισμένη μίλησε στο Lamia Report, και είπε ότι «κόλλησε» το γκάζι της, με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στο μαύρο Peugeot κι εκείνο με τη σειρά του να χτυπήσει το άλλο όχημα.

 

 

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Η οδηγός αν και δεν φαινόταν να έχει χτυπήσει σοβαρά, χρειάστηκε την φροντίδα των διασωστών του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο της Λαμίας.

Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας, βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.

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