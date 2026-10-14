Κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα έως το βράδυ

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Σε ύφεση βρίσκεται η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στα ανατολικά και τα νότια έως σήμερα το βράδυ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έντασης έως και 9 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο την εξέλιξη της κακοκαιρίας και την εκτίμηση για το πώς θα κινηθούν τα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Ευάγγελος Τουρνάς, αναφερόμενος στην επιχειρησιακή διαχείριση της κακοκαιρίας, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν αρκετά συμβάντα, κυρίως λόγω των θυελλωδών ανέμων και των πτώσεων δέντρων, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔΙΚ και σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές. Παράλληλα, όπου κρίθηκε αναγκαίο, ενεργοποιήθηκε το 112 για την προειδοποίηση των πολιτών και τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης και ακριβούς πρόγνωσης για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας συνεχή αξιολόγηση της εξέλιξης των φαινομένων, προκειμένου να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες στις περιοχές που εξακολουθούν να επηρεάζονται.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, έως αργά τη νύχτα.

Οι περιοχές σε κατάσταση Red Code

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται από χθες έως και σήμερα:

• Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

• Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Η Περιφέρεια Αττικής

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

• Η Περιφέρεια Κρήτης

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε σήμερα το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7/2026, που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με κόκκινη προειδοποίηση. Σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Δείτε LIVE πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Πλημμύρες σε Ρόδο, Εύβοια και Σκιάθο – Προβλήματα και στην Αττική

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από την Τρίτη (13/10), με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, έχουν δοκιμάσει πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται η Ρόδος, όπου ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα Στεγνά, η Εύβοια, η Σκιάθος και η Αττική. Μηνύματα του 112 εστάλησαν, μεταξύ άλλων, στη Ρόδο, στην Εύβοια και στη Σκιάθο, με συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Την ίδια ώρα, κλειστά παραμένουν τα σχολεία στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στις Κυκλάδες, στην Σκύρο, στα Δωδεκάνησα και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας (Δήμος Μαντουδίου – Αγίας Άννας και Λίμνης Ευβοίας, Διρφύων Μεσσαπίων, Χαλκίδας, Καρύστου, Κύμης-Αλιβερίου).

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στον Πειραιά και στο Λαύριο έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τις 15:00 οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης.

Ήχησε το 112 στη Ρόδο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες»

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα δείχνει το «σκληρό» της πρόσωπο στη Ρόδο. Στις 10.53 το πρωί της Τετάρτης (14/10) ήχησε το 112 στο νησί των Ιπποτών, με την οδηγία των Αρχών να είναι σαφής: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Κόπηκε στα δύο η Εύβοια – Υπερχείλισε ποταμός

Δραματικές στιγμές ζει ξανά η Εύβοια, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας προκαλεί σοβαρά προβλήματα, με τον ποταμό Κηρέα να υπερχειλίζει και την κυκλοφορία προς τη Χαλκίδα να διακόπτεται στον βασικό οδικό άξονα.

Η Εύβοια μοιάζει να κόβεται ξανά στα δύο, καθώς η υπερχείλιση του ποταμού έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με τη Χαλκίδα.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, λόγω της υπερχείλισης του Κηρέα, η κυκλοφορία των οχημάτων προς τη Χαλκίδα θα διεξάγεται προσωρινά μέσω Μετοχίου – Δαφνούσας.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή «Πορτάρα», όπου ο δρόμος έκλεισε εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού. Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

Στις 7.30 το πρωί ήχησε το 112 που προειδοποιεί τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή Πολιτικά να δείξουν μεγάλη προσοχή.

Το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μηνύματα του 112 στην Εύβοια

Στις 12.27 το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10) εκδόθηκε νέο 112 από τις Αρχές με την οδηγία να λέει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρυκάπα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Αργότερα το μεσημέρι, ήχησε εκ νέου το 112 στην Εύβοια, με την οδηγία προς τους πολίτες που βρίσκονται στα Ψαχνά να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή των Ψαχνών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας απομακρυνθείτε προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή των #Ψαχνών της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Νέα_Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Κόπηκε στα δύο ο δρόμος προς το Προκόπι

Ο δρόμος προς το Προκόπι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, λίγο πριν από τον Αλεξίου, κόπηκε στα δύο.

Το οδόστρωμα έχει υποστεί τεράστια ζημιά, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά τις σοβαρές συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ζημιές στη Σκιάθο από την κακοκαιρία

Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Σκιάθου από την κακοκαιρία που έπληξε τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία 24ωρα. Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Συνεχίζουν η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημειώνει ο κ. Τζούμας προσθέτοντας πως 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια ώρα, εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης βύθισε στο σκοτάδι το μισό νησί.

Επίσης τα ξημερώματα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του νησιού, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Κεραυνός έπληξε την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου

Εκτός «αέρα» βρίσκεται από το πρωί το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο σταθμός της Ρόδου χτυπήθηκε από κεραυνό, όπως γνωστοποίησε η διευθύντρια, Μαρία Βάλα, με ανάρτησή της.

Ο κεραυνός προκάλεσε ζημιές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Από τα ξημερώματα οι τεχνικοί του σταθμού, μαζί με εξειδικευμένο συνεργείο, εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Προβλήματα και στην Αττική: Καταρρακτώδης βροχή στο Πέραμα

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η βροχόπτωση και σε περιοχές της Αττικής από το απόγευμα της Τρίτης, με το Πέραμα να καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς βροχής.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στις 19:15 ο ρυθμός βροχόπτωσης στο Πέραμα έφτασε τα 160 χιλιοστά ανά ώρα.

Αυξημένη ένταση καταγράφηκε επίσης στην Παραλία Ασπροπύργου, με 43,4 χιλιοστά ανά ώρα, στον Ασπρόπυργο με 34,6 χιλιοστά ανά ώρα, στη Μάνδρα με 21 χιλιοστά ανά ώρα και στη Νέα Μάκρη με 15,4 χιλιοστά ανά ώρα.

Όσον αφορά το συνολικό ύψος βροχής, έως τις 19:00 της Τρίτης η μεγαλύτερη τιμή είχε καταγραφεί στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας, όπου έφτασε τα 56,6 χιλιοστά.

Στους υπόλοιπους μετεωρολογικούς σταθμούς της Αττικής οι μετρήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κάντζα: 31,8 χιλιοστά.

31,8 χιλιοστά. Νέα Μάκρη: 30,6 χιλιοστά.

30,6 χιλιοστά. Παραλία Ασπροπύργου: 29 χιλιοστά.

29 χιλιοστά. Ελευσίνα: 28 χιλιοστά.

28 χιλιοστά. Πέραμα: 27,2 χιλιοστά.

27,2 χιλιοστά. Ιπποκράτειος Πολιτεία: 27 χιλιοστά.

27 χιλιοστά. Παλλήνη: Από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά.

Από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά. Πάρνηθα: 21,2 χιλιοστά.

21,2 χιλιοστά. Παλαιό Φάληρο: 20,8 χιλιοστά.

20,8 χιλιοστά. Ασπρόπυργος: 20,4 χιλιοστά.

20,4 χιλιοστά. Σπάτα: 19,2 χιλιοστά.

Η ένταση της βροχής αποτυπώνεται και σε βίντεο από τη Μάνδρα και τον Ασπρόπυργο, τα οποία δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πλημμύρισε η λεωφόρος Δημοκρατίας στο Πέραμα

Η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Περάματος, με τη λεωφόρο Δημοκρατίας να πλημμυρίζει.

Βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr καταγράφουν την κατάσταση που επικράτησε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης.

Ανάλογα προβλήματα παρουσιάστηκαν και στη Σαλαμίνα, όπου καταγράφηκαν επίσης πλημμυρικά φαινόμενα.

Διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές οχημάτων

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία της Αττικής, με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν σε προσωρινές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

Πικέρμι: Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ημέρου Πεύκου, από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου.

Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ημέρου Πεύκου, από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου. Μέγαρα: Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου εφαρμόστηκε εκτροπή της κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση 39,5 έως 39,7 , στο ρεύμα προς Αθήνα, με αντιδρόμηση μέσω του αντίθετου ρεύματος.

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου εφαρμόστηκε εκτροπή της κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση , στο ρεύμα προς Αθήνα, με αντιδρόμηση μέσω του αντίθετου ρεύματος. Πειραιάς: Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλλα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλλα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Πειραιάς: Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Φίλωνος.

58 κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Αττική και Εύβοια

Συνολικά 58 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική σε Αττική και Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας, από αργά το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Τα περιστατικά αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Αττική καταγράφηκαν 38 κλήσεις. Μέχρι τις 06:00 είχαν πραγματοποιηθεί εννέα αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων.

Στην Εύβοια, η Πυροσβεστική δέχθηκε 20 κλήσεις, ενώ τα συνεργεία της προχώρησαν σε 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο