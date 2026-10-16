Κατασχέθηκε κοκαΐνη και κάνναβη αξίας άνω των 380.000 ευρώ στο «Ελ. Βενιζέλος» – Συνελήφθη 32χρονος

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Στην εξάρθρωση κυκλώματος εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έπειτα από τον εντοπισμό περισσότερων από 7,5 κιλών κοκαΐνης και κάνναβης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με εκτιμώμενη αξία στη παράνομη αγορά άνω των 380.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη 32χρονος υπήκοος Σουηδίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διακρίβωση των διεθνών διασυνδέσεων του δικτύου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επιχείρηση ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2026, όταν, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, στελέχη της υπηρεσίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τελωνειακούς υπαλλήλους του Τελωνείου Ανατολικής Αττικής, εντόπισαν ύποπτο ξύλινο κιβώτιο σε αποθήκη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Το κιβώτιο προερχόταν από τη Βραζιλία και κατά τον έλεγχό του, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΜΕΖΚΑΛ», εντοπίστηκαν τέσσερις πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 235 γραμμαρίων.

Οι ναρκωτικές ουσίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο ξύλινο δάπεδο του κιβωτίου.

Κατόπιν έγκρισης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ελεγχόμενης μεταφοράς και παράδοσης του δέματος, η οποία οδήγησε στις 14 Οκτωβρίου στη σύλληψη του 32χρονου παραλήπτη σε περιοχή της Αττικής.

Δεύτερο δέμα με κάνναβη από τις ΗΠΑ

Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της συνέχισης των ερευνών και υπό την εποπτεία του αρμόδιου Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Αθηνών, τα στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν στις αποθήκες του αεροδρομίου και δεύτερο ύποπτο κιβώτιο, το οποίο είχε αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Τελικός παραλήπτης του δέματος ήταν ο ίδιος 32χρονος αλλοδαπός.

Κατά τον έλεγχο, επίσης με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «ΜΕΖΚΑΛ», εντοπίστηκαν δέκα αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, γνωστή ως «skunk», συνολικού μικτού βάρους 5 κιλών και 317 γραμμαρίων.

Συνολικά, από τις δύο αποστολές κατασχέθηκαν 2.235 γραμμάρια κοκαΐνης, 5.317 γραμμάρια κάνναβης και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των συγκεκριμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά υπερβαίνει τις 380.000 ευρώ.

Την προανάκριση διενεργεί η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, ενώ η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές της Βραζιλίας και των ΗΠΑ, προκειμένου να διερευνηθούν οι διεθνείς διασυνδέσεις του εγκληματικού δικτύου.

Κικίλιας: «Καμία ανοχή στα ναρκωτικά και στο οργανωμένο έγκλημα»

Στην επιτυχία της επιχείρησης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος βρίσκεται στην Ιαπωνία για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

«Στην Ιαπωνία, όπου βρίσκομαι για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας, πληροφορήθηκα με περηφάνια μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του Λιμενικού μας», ανέφερε ο υπουργός.

Ο κ. Κικίλιας συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την επιχείρηση, επισημαίνοντας τη σημασία της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών.

«Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος που δουλεύουν μέρα και νύχτα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε: «Συνεχίζουμε. Χωρίς καμία ανοχή στα ναρκωτικά και στο οργανωμένο έγκλημα».