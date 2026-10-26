Γεωργιάδης: «Ο κύριος που συνελήφθη με το “Χωριάτικο” είχε καταδικαστεί για trafficking επί Σαμαρά και τελικά δεν φυλακίστηκε επί Τσίπρα»

Απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα πρόσφατα φαινόμενα διαφθοράς, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και στις ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε για τα εσωκομματικά δρώμενα της Νέας Δημοκρατίας και τα ελληνοτουρκικά ζητήματα.

Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης και την υπόθεση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», ο υπουργός σημείωσε σκωπτικά: «Επί του Αλέξη Τσίπρα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα ούτε φοροφυγάδες ούτε κυκλώματα ούτε λαθρεμπόρια, ήταν η κοινωνία των αγγέλων επί Αλέξη. Τα πιστεύει κανείς αυτά;»

Μιλώντας το ραδιόφωνο στα Παραπολιτικά, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε το ιστορικό της ποινικής μεταχείρισης του επιχειρηματία. «Ο κύριος που συνελήφθη με το Χωριάτικο είχε καταδικαστεί για trafficking επί Σαμαρά και τελικά δεν φυλακίστηκε επί Τσίπρα γιατί τότε βγήκε μια εγκύκλιος βάσει του νόμου Παρασκευόπουλου και μειώθηκαν οι ποινές, και βγήκε. Θα μας κάνει υποδείξεις ο Τσίπρας…», σχολίασε σκωπτικά ο υπουργός Υγείας.

«Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εξαρθρώνουν το ένα κύκλωμα μετά το άλλο»

Αναφορικά με τη δράση των κρατικών αρχών απέναντι στην παραβατικότητα, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε:

«Από τη μια μας κατηγορούν ως την κυβέρνηση της διαφθοράς και από την άλλη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επί της κυβερνήσεως διαφθοράς εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο όλα κυκλώματα που κλέβανε το κράτος. Επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατάφεραν και μπήκαν και καθαρίζουν το χώρο του μπάσκετ, και θα κατηγορηθεί για τον Λιόλιο ο Μητσοτάκης;», ρώτησε ο κ.Γεωργιάδης.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη συνύπαρξη των δύο πρώην πρωθυπουργών σε δημόσια εκδήλωση, εκτίμησε:

«Δεν την αξιολογώ ως κοινή αλλά πράγματα είπαν, άλλο ύφος, δεν ήταν καθόλου κοινή. Δεν ήταν στην ίδια γραμμή αν δείτε την ομιλία του Κ. Καραμανλή είπε αυτά που λέει πάντα. Τις ανησυχίες που εκφράζει πάντα», υπογράμμισε.

«Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε καμία άδεια από την Τουρκία»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, με την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης και τις τουρκικές αξιώσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε:

«Δεν μπορεί να ζητήσει κανείς άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο, δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Η Τουρκία στην αρχή είπε ότι «πρέπει να ζητήσετε την άδειά μας» και τώρα έχει καταλήξει ότι «πρέπει να μας ενημερώσετε». Θέση για το καλώδιο έχει αλλάξει η Τουρκία δεν έχει αλλάξει η Ελλάδα. Είναι τελείως προφανές ότι δεν χρειάζεται να ζητήσουμε καμία άδεια από την Τουρκία και δεν θα ζητήσουμε καμία άδεια», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.