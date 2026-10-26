Τα συλλυπητήρια του Νίκου Δένδια για την επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία

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Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρέσβη της Ιορδανίας στην Ελλάδα, Zuhair Ensour.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τα πιο θερμά του συλλυπητήρια για τα θύματα της επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας, καθώς και την αλληλεγγύη του στην Ιορδανία και τον λαό της, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Τόνισε ότι η Ιορδανία αποτελεί παράδειγμα της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ θρησκειών και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ακραία στοιχεία να διαταράξουν αυτή τη μακραίωνη συμβίωση.

Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα παραμένει προτεραιότητα η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην Μέση Ανατολή.