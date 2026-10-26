Τα συλλυπητήρια του Νίκου Δένδια για την επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρέσβη της Ιορδανίας στην Ελλάδα Zuhair Ensour, εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια για τα θύματα της επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ και την αλληλεγγύη του στον ιορδανικό λαό. Ο κ. Δένδιας, σε συνέχεια επαφής με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, τόνισε ότι η Ιορδανία αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης θρησκειών, υπογραμμίζοντας πως για την Ελλάδα παραμένει προτεραιότητα η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

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Νίκος Δένδιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε συνέχεια της επικοινωνίας με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρέσβη της Ιορδανίας στην Ελλάδα, Zuhair Ensour.
  • Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τα πιο θερμά του συλλυπητήρια για τα θύματα της επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας, καθώς και την αλληλεγγύη του στη χώρα.
  • Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ιορδανία αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης και υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα παραμένει προτεραιότητα η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην Μέση Ανατολή.

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Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρέσβη της Ιορδανίας στην Ελλάδα, Zuhair Ensour.

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Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τα πιο θερμά του συλλυπητήρια για τα θύματα της επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας, καθώς και την αλληλεγγύη του στην Ιορδανία και τον λαό της, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

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Τόνισε ότι η Ιορδανία αποτελεί παράδειγμα της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ θρησκειών και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ακραία στοιχεία να διαταράξουν αυτή τη μακραίωνη συμβίωση.

Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα παραμένει προτεραιότητα η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην Μέση Ανατολή.

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