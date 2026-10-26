ΕΒΕΑ – Μπρατάκος: Σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία το νέο ενεργειακό νομοσχέδιο – Προτεραιότητα η ανταγωνιστικότητα

Ολοκληρωμένο υπόμνημα προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σχετικά με το νομοσχέδιο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 και λοιπές διατάξεις».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΒΕΑ, αντιμετωπίζει θετικά την πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τις προτεραιότητες των ελληνικών επιχειρήσεων για τη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της επενδυτικής ασφάλειας και την επιτάχυνση της πρόσβασης στις ενεργειακές υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Το νέο νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, που κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς. Το ΕΒΕΑ στηρίζει αυτή την προσπάθεια και συμβάλλει με συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Προτεραιότητά μας είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, η επιτάχυνση των διαδικασιών σύνδεσης, η διασφάλιση της επενδυτικής ασφάλειας και η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στην αυτοπαραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας. Γιατί η επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης πρέπει να αποτυπώνεται στην πράξη: σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής, σε περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και σε ισχυρότερες, πιο ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις».

Όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα, οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και την κοινή χρήση ενέργειας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων απέναντι στις υψηλές ενεργειακές επιβαρύνσεις, τις καθυστερήσεις στις συνδέσεις και την αβεβαιότητα στη διαθεσιμότητα ισχύος. Το νέο πλαίσιο οφείλει να υπηρετεί τέσσερις βασικούς άξονες: τον περιορισμό του πραγματικού κόστους, την ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές, την προστασία της επενδυτικής ασφάλειας και την ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης και της αποθήκευσης.

Ειδικότερα, στις παρατηρήσεις του επί των άρθρων του νομοσχεδίου, το ΕΒΕΑ ζητά: τη θέσπιση ταχείας διαδικασίας εξέτασης καταγγελιών από τη ΡΑΑΕΥ, τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας διαθέσιμης ισχύος με δεσμευτικές προθεσμίες διεκπεραίωσης αιτήσεων και τη διατήρηση της αρχικής ημερομηνίας πληρότητας κατά τη μεταφορά εκκρεμών αιτήσεων. Όσον αφορά τις συμβάσεις, προτείνεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης τηλεμέτρησης στη Μέση Τάση και τυποποιημένη παρουσίαση του συνολικού κόστους των τιμολογίων. Στο κρίσιμο ζήτημα των ευέλικτων συνδέσεων, επισημαίνεται η ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 13 παρ. 8, ώστε η μη αποδοχή προσφοράς ευέλικτης σύνδεσης να μην οδηγεί σε αυτόματη απώλεια της σειράς προτεραιότητας για εγγυημένη ισχύ, ενώ παράλληλα ζητούνται σαφή όρια περιορισμών και αντικειμενική μεθοδολογία αποζημιώσεων.

Για τα Κέντρα Δεδομένων προτείνεται διαφοροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία του έργου, κλιμακωτή καταβολή εγγυητικών επιστολών και προστασία των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ για τα ιδιωτικά δίκτυα Μέσης Τάσης ζητείται η κατάργηση της υποχρεωτικής τρίμηνης διακοπής σύνδεσης για διοικητικές παραλείψεις και η διαβάθμιση των κυρώσεων. Επιπλέον, το Επιμελητήριο προτείνει την εκπόνηση μελέτης για τη μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ΥΚΩ στις επιχειρήσεις και τη θέσπιση συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης έργων στο Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών.

Τέλος, το ΕΒΕΑ κατέθεσε και συμπληρωματικές προτάσεις ενεργειακής πολιτικής, ζητώντας τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις ΜμΕ σε αυτοκατανάλωση, αποθήκευση και ενεργειακή αποδοτικότητα, την απλοποίηση της εγκατάστασης μικρών συστημάτων αυτοκατανάλωσης, τη διευκόλυνση σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας ενέργειας (PPAs) από ΑΠΕ, καθώς και τη συστηματική παρακολούθηση του συνολικού κόστους ηλεκτροδότησης ανά κατηγορία επιχειρηματικού καταναλωτή.