Δημήτρης Τσατσούλης: Πέθανε ο κριτικός θεάτρου και Καθηγητής Πανεπιστημίου – Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

Το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, πέθανε ο Δημήτρης Τσατσούλης, διακεκριμένος θεατρολόγος, θεατρικός κριτικός, συγγραφέας και καθηγητής, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο στον χώρο του θεάτρου και της εκπαίδευσης.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31 Δεκεμβρίου 1952. Σπούδασε στην Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών, με υποτροφία του ΙΚΥ, στο Πανεπιστήμιο Δικαίου, Οικονομίας και Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού (Paris II), D.U. και D.E.A. στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Παράλληλα, πήρε το D.E.A. της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στη Πολιτική Κοινωνιολογία με επιβλέποντα τον Jacques Vernant και αντικείμενο της διπλωματικής του «Η νέα διεθνής οικονομική τάξη πραγμάτων και το παγκόσμιο δημογραφικό πρόβλημα».

Στην συνέχεια φοίτησε με υποτροφία στο Institut International de Luxembourg, με αντικείμενο τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την εφαρμογή τους από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., ενώ παρακολούθησε ταυτόχρονα τα δύο πρώτα έτη Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην INALCO στο Παρίσι. Επέστρεψε αναγκαστικά στην Ελλάδα για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. ενώ παράλληλα σπούδαζε στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Τσατσούλη, ενός ακάματου και σημαντικού θεατρανθρώπου. Άνθρωπος με ευρύτατες και διαφοροποιημένες σπουδές, αλλά, πολύ περισσότερο, τεράστια παιδεία και καλλιέργεια, ο Δημήτρης Τσατσούλης υπηρέτησε πολύπλευρα το Θέατρο και τον Πολιτισμό, ως κριτικός, ως θεωρητικός, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ευθύβολος και ακέραιος κριτικός θεάτρου, χορού και βιβλίου επί πολλά χρόνια στον ημερήσιο και τον περιοδικό Τύπο, άφησε επίσης σημαντικότατη παρακαταθήκη και στον χώρο των εκδόσεων, ως συγγραφέας και επιμελητής δεκάδων βιβλίων με θεματική το θέατρο. Ενώ γονιμότατο υπήρξε και το πέρασμά του από το πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θεατράνθρωπος με βαθιές γνώσεις, αλλά σε διαρκή αναζήτηση της ανανέωσης και της καινοτομίας, ενεργός και ανιδιοτελής συμπαραστάτης πάμπολλων καλλιτεχνών, ο Δημήτρης Τσατσούλης υπήρξε μια προσωπικότητα που προσέφερε, με διακριτικότητα και πάθος, τεράστιες υπηρεσίες στην τέχνη του Θεάτρου. Από τη συνεργασία μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατά τη θητεία του ως Προέδρου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου, κρατώ την ανάμνηση ενός ανθρώπου με ακατάλυτη και ανυστερόβουλη αφοσίωση στην Τέχνη, από κάθε θέση και με κάθε ιδιότητα.

Στην οικογένειά του, τους πολυάριθμους φίλους και μαθητές του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια»