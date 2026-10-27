Ιράν: «Πολύ καλές» οι συνομιλίες με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία – Συμφωνία για την αποτροπή ξένης ανάμειξης

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Θετικά αποτίμησε τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στην Τεχεράνη, με τη συμμετοχή αξιωματούχων από την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ καλές», επισημαίνοντας το θετικό κλίμα που επικράτησε μεταξύ των εκπροσώπων των τεσσάρων χωρών.

«Έχω την αίσθηση ότι μια νέα ατμόσφαιρα διαμορφώνεται στην περιοχή. Διέκρινα μια πολύ θετική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων», δήλωσε ο Ρεζαΐ.

Συμφωνία για την αποτροπή ξένης ανάμειξης

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ ανακοίνωσε επίσης ότι το Ιράν κατέληξε σε συμφωνία με την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, με στόχο τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και την αποτροπή κάθε μορφής ξένης ανάμειξης.

«Καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: η ασφάλεια της περιοχής στην οποία ζούμε πρέπει να διασφαλίζεται από τις ίδιες τις χώρες και οφείλουμε να αποτρέπουμε κάθε μορφή ξένης ανάμειξης», τόνισε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, χωρών που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποτελούν μέλη του αμυντικού «Συμφώνου της Μέκκας».