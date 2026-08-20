Φον ντερ Λάιεν μετά την εξουδετέρωση θαλάσσιου drone στη Ρουμανία: «Σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος που έχει στόχο να διχάσει την ΕΕ»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λαϊεν, δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε φάση «υβριδικού πολέμου», μετά την καταστροφή ενός ναυτικού drone από τη Ρουμανία στη Μαύρη Θάλασσα. Τονίζει την κλιμακούμενη εκστρατεία απειλών και την ανάγκη για αποτροπή προκλήσεων, αναφέροντας προγράμματα όπως το «Readiness 2030» και την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

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Διεθνή Νέα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λαϊεν, παραδέχεται ότι πλέον βρισκόμαστε σε φάση «υβριδικού πολέμου».
  • Αφορμή για τη δήλωσή της στάθηκε η καταστροφή ενός ναυτικού drone με εκρηκτικά από τη Ρουμανία κοντά στην πλατφόρμα «Neptun Deep» στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Η ΕΕ κινητοποιεί έως και 800 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Readiness 2030» και ενισχύει την παραγωγή για την άμυνα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μεταξύ άλλων με το πρόγραμμα «Eastern Flank Watch».

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Την ώρα που οι χώρες οι οποίες συνορεύουν με τη Ρωσία αποκρούουν πολύ συχνά drones με τον εθνικό στρατό τους, αλλά και το ΝΑΤΟ να είναι σε επιφυλακή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραδέχεται ότι πλέον βρισκόμαστε σε φάση «υβριδικού πολέμου».

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Αφορμή για αυτή τη δήλωση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάθηκε η είδηση ότι σήμερα, η Ρουμανία κατέστρεψε ένα ναυτικό drone που μετέφερε εκρηκτικά κοντά στην πλατφόρμα «Neptun Deep» της στη Μαύρη Θάλασσα.

«Εντεινόμενη εκστρατεία απειλών είναι σε εξέλιξη, που ανησυχεί τους πολίτες μας και έχει στόχο να διχάσει την Ένωσή μας», τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με μήνυμά της μέσω του X με την ίδια να παραδέχεται ότι «πρόκειται για υβριδικό πόλεμο».

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«Η θεμελιώδης αποστολή της Ένωσής μας είναι η διαφύλαξη της ειρήνης. Σήμερα, αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να διαθέτουμε την ικανότητα να αποτρέπουμε τις προκλήσεις και τις επιθετικές ενέργειες», υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Readiness 2030» κινητοποιεί έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και το πρόγραμμα ‘Eastern Flank Watch’, αυξάνουμε την παραγωγή στην Ευρώπη για να παρέχουμε τις δυνατότητες που χρειάζονται τα κράτη μέλη», τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. «Έτσι, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αναδυόμενες απειλές με ταχύτητα, ενότητα και αποφασιστικότητα», κατέληξε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

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