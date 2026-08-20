Φον ντερ Λάιεν μετά την εξουδετέρωση θαλάσσιου drone στη Ρουμανία: «Σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος που έχει στόχο να διχάσει την ΕΕ»

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Την ώρα που οι χώρες οι οποίες συνορεύουν με τη Ρωσία αποκρούουν πολύ συχνά drones με τον εθνικό στρατό τους, αλλά και το ΝΑΤΟ να είναι σε επιφυλακή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραδέχεται ότι πλέον βρισκόμαστε σε φάση «υβριδικού πολέμου».

Αφορμή για αυτή τη δήλωση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάθηκε η είδηση ότι σήμερα, η Ρουμανία κατέστρεψε ένα ναυτικό drone που μετέφερε εκρηκτικά κοντά στην πλατφόρμα «Neptun Deep» της στη Μαύρη Θάλασσα.

«Εντεινόμενη εκστρατεία απειλών είναι σε εξέλιξη, που ανησυχεί τους πολίτες μας και έχει στόχο να διχάσει την Ένωσή μας», τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με μήνυμά της μέσω του X με την ίδια να παραδέχεται ότι «πρόκειται για υβριδικό πόλεμο».

«Η θεμελιώδης αποστολή της Ένωσής μας είναι η διαφύλαξη της ειρήνης. Σήμερα, αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να διαθέτουμε την ικανότητα να αποτρέπουμε τις προκλήσεις και τις επιθετικές ενέργειες», υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Readiness 2030» κινητοποιεί έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και το πρόγραμμα ‘Eastern Flank Watch’, αυξάνουμε την παραγωγή στην Ευρώπη για να παρέχουμε τις δυνατότητες που χρειάζονται τα κράτη μέλη», τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. «Έτσι, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αναδυόμενες απειλές με ταχύτητα, ενότητα και αποφασιστικότητα», κατέληξε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.