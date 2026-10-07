Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από αδιευκρίνιστα βλήματα στα ανοικτά του Κατάρ – Αναφορές για θύματα

Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από αδιευκρίνιστα βλήματα στα ανοικτά των ακτών του Κατάρ, ενώ υπάρχουν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με την UKMTO, την υπηρεσία του βρετανικού υπουργείου Άμυνας που παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 51 ναυτικά μίλια βόρεια της Μαντίνατ ας Σαμάλ, στο βόρειο τμήμα του Κατάρ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του πλοίου, το είδος των βλημάτων ή τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.
The United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) Center reports that a tanker was struck by multiple projectiles 51 nautical miles north of Madinat ash Shamal, Qatar, within the last 2 hours. There are casualties reported.
If Iran is responsible, it would be the first Iranian strike on shipping away from the Strait of Hormuz since September 8th–9th, when the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed attacks on tankers in the Persian Gulf after U.S. strikes on five Iranian oil tankers.
— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2026