Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από αδιευκρίνιστα βλήματα στα ανοικτά του Κατάρ – Αναφορές για θύματα

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Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από αδιευκρίνιστα βλήματα στα ανοικτά των ακτών του Κατάρ, ενώ υπάρχουν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με την UKMTO, την υπηρεσία του βρετανικού υπουργείου Άμυνας που παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 51 ναυτικά μίλια βόρεια της Μαντίνατ ας Σαμάλ, στο βόρειο τμήμα του Κατάρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του πλοίου, το είδος των βλημάτων ή τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.