Πρίγκιπας Χάρι-Μέγκαν Μαρκλ: Σε αυτή την περιοχή θα μείνουν όταν επιστρέψουν στη Βρετανία – H μυστική αναγνωριστική αποστολή και οι διάσημοι γείτονες τους

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούν τις τελευταίες ώρες όσοι ασχολούνται με τις ζωές των μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, την μετακόμιση που όλα δείχνουν πως θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία, έξι χρόνια αφού εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα και αποχώρησαν για τις ΗΠΑ. Τώρα, η Daily Mail φέρνει τώρα στο φως, την πιθανή περιοχή στην οποία μπορεί να μείνουν οι Σάσεξ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παντρεύτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μία τελετή κατάλληλη για τον έκτο στην σειρά διαδοχής τότε, του βρετανικού θρόνου. Δύο χρόνια σχεδόν αργότερα, το ζευγάρι θα εγκατέλειπε τους βασιλικούς του ρόλους και μαζί με τον γιο του, Άρτσι, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάιο του 2019, θα μετακόμιζαν στην Αμερική.

Έξι χρόνια μετά πολλά έχουν αλλάξει, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έχουν αποκτήσει ακόμα ένα παιδί, την Λίλιμπετ, έχουν μιλήσει ουκ ολίγες φορές δημόσια και με διάφορους τρόπους για τα όσα έζησαν όταν ακόμα ήταν ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου, η βασίλισσα Ελισσάβετ Β’ έχει φύγει από τη ζωή, με τον Κάρολο Γ’ να στέφεται βασιλιάς, και δύο σοβαρά θέματα υγείας απασχόλησαν το βρετανικό «στέμμα».

Νέα ζωή στα Κότσγουολντς;

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μέγκαν πιστεύεται ότι έμειναν κρυφά στα Κότσγουολντς κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι που ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη του ενδιαφέροντός τους να επιλέξουν αυτή την περιοχή ως τοποθεσία για το επόμενο σπίτι τους.

Tο ζευγάρι φέρεται να πέρασε μερικές ημέρες σε ιδιωτική κατοικία ενός εύπορου προσώπου του κύκλου τους, κοντά στην Οξφόρδη, στις αρχές Ιουλίου, όταν επισκέφθηκαν για τελευταία φορά τη Βρετανία.

Τώρα, ειδικοί στα βασιλικά θέματα εικάζουν ότι η παραμονή τους στο Όξφορντσαιρ μπορεί να αποτέλεσε μια «μυστική αναγνωριστική αποστολή» στα Κότσγουολντς, προκειμένου οι Σάσεξ να εξετάσουν τις επιλογές τους και να καταλήξουν στην αιφνιδιαστική απόφαση να εγκατασταθούν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και να οργανώσουν τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουν.

Το ζευγάρι θεωρείται ότι έχει ήδη βρει σπίτι και έχει εγγράψει τα παιδιά του σε τοπικό σχολείο. Πλέον πιστεύεται ότι κατά την παραμονή τους στο Όξφορντσαιρ έκαναν τις σχετικές διευθετήσεις.

Αναμένεται να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η ακριβής τοποθεσία του νέου σπιτιού που επέλεξαν κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό για λόγους ασφαλείας.

Τα διάσημα πρόσωπα που θα είναι οι νέοι τους γείτονες

Οι Σάσεξ έχουν ήδη ισχυρούς δεσμούς με τα Κότσγουολντς, καθώς το 2018 έμεναν σε ενοικιαζόμενη αγροικία αξίας 2,5 εκατομμυρίων λιρών στην περιοχή. Έφυγαν από εκεί μόνο αφού αποκαλύφθηκε δημοσίως η τοποθεσία του σπιτιού τους.

Το ζευγάρι εξέταζε το ενδεχόμενο να νοικιάσει ένα νέο ακίνητο στην περιοχή ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, όπως αποκαλύπτει επίσης η Daily Mail. Πηγές από τον χώρο των ακινήτων αποκάλυψαν τότε ότι είχαν δείξει το ενδιαφέρον τους σχετικά με ένα πιθανό πολυτελές ενοικιαζόμενο ακίνητο στην περιοχή.

Η ξαδέλφη του Χάρι, πριγκίπισσα Βεατρίκη και ο σύζυγός της, διαθέτουν μια εξοχική αγροικία αξίας 3,5 εκατομμυρίων λιρών στην ευρύτερη περιοχή.

Πιστεύεται ότι ο Άρτσι και η Λίλιμπετ θα είναι μαθητές που επιστρέφουν καθημερινά στο σπίτι τους, και όχι εσωτερικοί, σε ιδιωτικό σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφέρονται καθημερινά από και προς το σπίτι τους.

Στην περιοχή κατοικούν διάσημοι φίλοι των Σάσεξ, μεταξύ των οποίων η Έλεν ΝτεΤζένερις με τη σύζυγό της.

Ο Σάιμον Κάουελ ζει επίσης σε κτήμα αξίας 8 εκατομμυρίων λιρών εκεί. Παράλληλα, η Μπιγιονσέ και ο Τζέι-Ζ, οι οποίοι διατηρούν φιλικούς δεσμούς με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ, είχαν εξετάσει στο παρελθόν το ενδεχόμενο να χτίσουν ένα σπίτι στην ευρύτερη περιοχή.